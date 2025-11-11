순직 소방관 유자녀 교육 지원 기부금 전달 2018년부터 8년째 매년 2억원 기부

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국제강그룹이 세종시 소방청에서 ‘순직 소방관 유자녀 교육 지원 기부금 전달식’을 갖고 사단법인 ‘소방가족희망나눔’에 후원금 2억원을 전달했다고 11일 밝혔다.

소방가족희망나눔은 순직 소방공무원 유가족 안정을 돕는 소방청 산하 지원 재단이다. 동국제강그룹은 대한소방공제회와 협업으로 2018년부터 지속해 온 소방공무원 후원 체계를 재검토, 소방청과 심의를 거쳐 올해부터 소방가족희망나눔에 기금을 이관하기로 협의했다. 누적 후원금은 16억원이다.

동국제강그룹은 기금 이관을 통해 후원 수준을 한층 높였다. 대학생 자녀에 국한되던 대상을 초·중·고등생까지 넓혔고, 사업 용처도 학업지원금(장학금)에서 ▷주거비 지원 ▷취업 준비금 ▷유학·국외연수 ▷입학·졸업선물 등 범위를 확장했다. 이번 수혜 대상은 초·중·고등생 및 대학생 포함 총 130여 명이다.

전달식에는 정건일 소방청 보건안전담당관·박현숙 소방가족희망나눔 대표·신용준 동국홀딩스 전략실장·서정민 동국제강그룹 송원문화재단 사무국장 등 10여 명이 참석했다.

신용준 동국홀딩스 전략실장은 “국민 안전에 헌신하는 소방공무원들의 노고에 항상 감사하는 마음”이라며 “일회성 기부보다는 꾸준한 관심과 실천이 중요하다 생각한다. 유가족분들의 자립과 심리적 안정에 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다”고 말했다.