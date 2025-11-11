2021년 이어 2번째…궁궐 보존 및 궁중문화 전파 성과

[헤럴드경제=강승연 기자] LG생활건강은 국가유산청(옛 문화재청)으로부터 국가유산보호 기업 활동 유공 기업에 선정됐다고 11일 밝혔다. LG생활건강이 국가유산 보호 활동으로 국가유산청장 표창을 받은 건 2021년 이후 이번이 두번째다.

LG생활건강은 2015년 국가유산청과 협약을 맺고 ‘국가유산 지킴이’ 기업 활동을 해왔다. 조선 왕궁 보존 관리와 무형문화재 전승 활동, 왕실 여성 문화 관련 콘텐츠 개발로 우리 궁중 문화의 아름다움과 가치를 널리 알리고 보호하는 데 앞장서고 있다.

대표적으로 2023년 조선 왕실의 여성 문화 전파를 위한 궁중 캠페인 ‘왕후의 선물–로열 다이닝’을 전개했다. 미쉐린 1스타 명장이자 국가무형문화재 제38호 궁중 음식 이수자인 조은희 셰프와 협업해 창덕궁 ‘궁중 다과 체험 행사’를 열었다. 더후 ‘환유 라인’ 제품의 대표 성분을 담은 전통차와 왕실에서 즐긴 개성 약과, 잣박산, 검은깨 다식을 제공, 예매 시작 1분 만에 티켓이 매진될 만큼 큰 화제를 모았다.

2023년부터 2년에 걸쳐 LG생활건강이 후원한 ‘대한제국 황실 의복 복제 사업’도 올해 결실을 거뒀다. 금박, 염색, 직조 등 각 분야 장인 12명이 함께 대한제국 마지막 황태자비인 영친왕비(이방자 여사)가 착용한 동절기 ‘당의’ 한 점을 원본과 똑같이 복제했다. 이로써 진품 전시로 인한 의복 훼손 가능성을 줄이면서도, 구한말 궁중 복식의 아름다운 모습을 대중에게 그대로 선보일 수 있게 됐다.

지난달에는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 경주에 더후 브랜드 전시 공간을 꾸몄다. 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총리, 미국 패션 디자이너 니키 힐튼 등 글로벌 명사들이 직접 이 전시장을 방문해 나전칠기 등 한국 전통 공예를 체험했다.

LG생활건강 관계자는 “국가유산 지킴이라는 사명감을 가지고 궁중 문화를 비롯한 우리 국가유산 보호 활동을 꾸준히 실시해왔다”며 “단순히 유물의 보존뿐만 아니라 한국 전통 문화의 지속 가능성을 확보하는 차원에서 활동 방향성을 늘 고민하고 차별적인 고객가치를 제공하겠다”고 말했다.