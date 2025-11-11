대우건설은 지난 10일 국회박물관에서 개최된 ‘제1회 대한민국 인공지능(AI) 혁신대상’ 시상식(사진)에서 종합대상을 수상했다고 11일 밝혔다. 시상식에는 정대기(오른쪽 두 번째) 대우건설 기술연구원장이 참석했다.

대한민국 인공지능 혁신대상은 ‘K-인공지능 휴머니즘’ 실현을 목표로 인간 중심의 AI 혁신과 책임 있는 기술 활용을 장려하기 위해 제정됐다.

대우건설은 ▷자체 개발 글로벌 커뮤니케이션 지원 툴인 ‘바로레터 AI’ ▷ 계약문서 분석 솔루션 ‘바로답 AI’ ▷ 빌딩정보모델링(BIM) 기반의 설계·시공 ▷ 건설 현장 드론 활용 ▷ 사물인터넷(IoT) 기반의 실시간 안전 모니터링 ▷ 탈현장건설(OSC) 기술 활용 등 스마트건설 협업체계를 구축하며 다양한 건설 혁신을 선도한 성과를 인정받았다.

대우건설은 스마트건설에 지속적인 투자와 노력을 진행해 오고 있다. 지난 3월에는 사내 ‘대우 스마트건설 얼라이언스’를 공식 출범시키며 디지털 전환에 속도를 내고 있다. 이달 5일에는 ‘스마트 건설 얼라이언스 제3기 의장사’로 선정돼 스마트 건설산업 관련 분야를 이끌고 있다. 서정은 기자