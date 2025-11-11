민·관 협력으로 완성한 새 보금자리

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시가 LG화학 VCM공장(공장장 박정배)·CA공장(공장장 허재훈)과 함께 동문동 모 장애인 가정에 ‘희망하우스 29호’를 기증하고 현판식을 가졌다.

10일 현판식에는 정기명 시장을 비롯해 박정배 LG화학 VCM공장장, 김종진 쌍봉종합사회복지관장, 윤진두 동문동지역사회보장협의체위원장, 15통장 등 50여 명이 참석해 새출발을 함께 축하했다.

희망하우스 사업은 여수시가 민간 후원기관과 협력해 주거환경이 열악한 취약계층 가구에 쾌적하고 안전한 주거 공간을 제공하는 사업으로, 2013년 시작된 이후 총 4억 6000여만 원의 후원을 통해 29곳의 희망하우스가 탄생했다.

이번 ‘희망하우스 29호’의 대상은 신장·시각장애가 있는 대상자와 부모가 함께 생활하는 동문동의 한 가정으로 낡은 주택과 단열이 미비한 화장실 등으로 생활에 큰 불편을 겪어왔다.

이에 여수산단 LG화학 측은 화장실 환경개선, 도배·장판·싱크대·현관문 교체, 내·외벽 도색, 안전바 설치, 전선 정비 등 주택 전반에 걸친 개선을 지원해 따뜻하고 안전한 생활공간으로 새롭게 단장했다.

박정배 엘지화학 VCM공장장은 “이번 희망하우스가 어려운 환경 속에서도 희망을 잃지 않았던 가족에게 작은 위로와 용기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역과 함께 더 따뜻한 사회를 만들어가는 데 앞장서겠다”고 전했다.

한편 LG화학 VCM·CA공장은 이번 사업을 포함해 총 네 차례 희망하우스를 후원하는 등 지역사회 상생과 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.