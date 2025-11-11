21일 日 도쿄대 야스다 강당서 개최 AI 자본주의 모순 극복방안 제시 한일 경제공동체 협력 필요 강조

지난달 대한상공회의소 회장으로서 주관한 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 이후 지난주 SK AI(인공지능) 서밋, SK CEO 세미나까지 국내에서 숨가쁜 일정을 보낸 최태원(사진) SK그룹 회장이 다음주에는 일본을 찾는다. 이 자리에서 그는 글로벌 자본주의가 직면한 문제를 짚고 공동의 미래를 위한 해법을 제시할 예정이다.

11일 재계에 따르면 최 회장은 21일 도쿄대 야스다 강당에서 ‘자본주의를 재고하다(Rethinking Capita lism)’를 주제로 열리는 ‘도쿄포럼 2025’ 행사에 참석한다.

최 회장은 개회사를 맡아 자본주의가 직면한 불평등과 지속가능성, 기술 전환 등의 문제를 짚고 ‘연대’를 중심으로 한 새로운 경제 패러다임을 제시할 것으로 예상된다. 최 회장은 수년 전부터 한일 경제 협력을 강조하며 유럽연합(EU)과 같은 경제공동체 방식의 협력이 필요하다는 견해를 밝혀왔다.

이번 포럼의 소주제가 ‘다양성, 모순, 그리고 미래(Varieties, Contra dictions, and Futures)’인 만큼, 최 회장은 인공지능(AI) 등을 통해 자본주의의 모순을 넘어서는 실천적 해법을 강조할 전망이다.

최 회장은 한일 경제 연대 가능성이 큰 분야로 AI와 반도체를 제시한 바 있다. SK는 일본 NTT와 반도체 기술 개발에 대한 논의를 진행하고 있다.

최 회장은 같은 날 후지이 데루오 도쿄대 총장, 이와이 무쓰오 일본 기업경영자협회 수석부회장과 비즈니스 리더 세션에도 나선다. 좌장으로는 박철희 일본 국제교류회 특별 고문(전 주일대사)이 함께한다.

최 회장은 지난해 도쿄포럼에서 “이제는 모두가 AI를 얘기한다”며 “새로운 사업을 추가하고 수용하는 데 항상 큰 도전에 직면했지만, 디자인 사고의 도움으로 사업을 성공적으로 관리하고 시너지를 창출해왔다”고 말한 바 있다.

도쿄포럼은 최종현학술원과 도쿄대가 2019년부터 공동 개최하는 국제 포럼이다. 22일까지 이틀간 진행되는 올해 포럼에는 최 회장과 함께 기업인, 학자 등 수십명이 연사나 패널로 참여한다. 서경원 기자