화엄사, 청년세대 겨냥한 1박2일 프로그램 ‘하신화심’ 기획

[헤럴드경제(구례)=박대성 기자] 대한불교조계종 19교구 지리산대화엄사(교구장 우석스님)은 천년의 역사 문화공간인 화엄사 화엄원 특설 마당에서 문화공간 확장 프로그램 아웃도어 템플테이(이하 캠플스테이) ‘하신화심(下身華心)’ 프로그램을 진행한다고 밝혔다.

캠플스테이는 야외에서 텐트를 치고 숙식을 하는 캠핑과 기존의 템플스테이를 결합한 이색 프로그램이다.

화엄사 캠플스테이 진행은 이달 15일부터 다음 달 말까지 4회(회당 1박 2일) 일정으로 진행된다.

회차는 ▲1회차 11월 15~16일(토,일) ▲2회차 29일~30일(토,일) ▲3회차 12월 5~6일(금,토) ▲4회차 12월 31~내년 1월 1일(수,토)로 나누어 진행된다.

이번 캠플스테이 프로그램 ‘하신화심’은 MZ세대로 불리는 대학생과 청년 세대(20~30대)로 연령 제한을 두었으며 회차별 정원은 30명이고 참가비는 무료이다.

1~3회차는 사회 공익적 프로그램으로 진행되며, 청년들의 정신적 휴식과 자아 성찰을 지원하기 위한 취지로 사전 예약제로 열린다.

하지만, 4회차 참가 신청은 이달 24일(월)부터 12월 5일(금)까지 화엄사 공식 홈페이지 및 SNS(@kkotsnim)에 참가 사연을 기재 후 접수할 수 있다.

4회차 캠플스테이 참가할 수 있는 참가자는 신청자 중 내부 심사를 통해 12월 12일 개별 통보될 예정이다.

모든 참가자는 안전 서약서를 작성해야 하며, 자연보호 및 음주·흡연·약물 사용 금지 등 기본 수칙을 준수해야 한다.

캠플스테이 프로그램을 기획한 화엄사 홍보국장 범정스님은 “천년의 공간 화엄사에서 캠플스테이 프로그램을 통해 참가자들이 ‘비움’의 의미를 깊이 이해하고, 그 과정에서 진정한 행복을 찾기를 바란다”고 전했다.

화엄사 주지 우석스님은 “캠플스테이 슬로건 하신화심은 ‘몸을 낮추는 순간, 마음은 화엄의 꽃처럼 피어난다’는 의미를 가지고 있다”면서 “겨울철 추운 야외에서 1박 2일 캠플스테이 통해 몸을 낮추어 비울 때 마음의 빈 공간을 채우고 새로운 시작을 할 수 있도록 돕는 것이 이 프로그램의 목표”라고 강조했다.