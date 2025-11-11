[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 박진영이 묫자리를 사놨다고 밝혔다.

10일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘푹 쉬면 다행이야’에서는 박진영과 그룹 ‘god’ 박준형이 무인도로 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 박준형은 박진영이 대통령 직속 대중문화교류위원장에 발탁된 걸 언급하며 “이건 너의 옛날 목표보다 더 큰 거 아니냐. 자랑스럽다”고 말했다.

박진영은 “어제 회의가 다 끝났는데 밤 12시더라. K대중문화 5년 로드맵을 짰다”고 밝혔다.

이에 박준형이 “어떻게 앞으로 5년 거를 미리 짜냐. 넌 죽을 때 어떻게 할지 벌써 짰지? 무덤도 샀지?”라고 물었다.

박진영은 “아버님을 얼마 전에 거기 모시고 나도 들어갈 거다. 진짜 샀다. 8명이 들어가는 납골묘”라며 “넌 무덤도 없냐? 우리 자리 남는다”고 제안했다.

그러자 박준형은 “난 그냥 이 바닷가에다가 뿌려줘. 옆에 가면 죽어서도 ‘똑바로 누워’라고 혼날 것 같다”고 말해 웃음을 자아냈다.

스튜디오에서 영상을 보던 데니안은 “진짜 완벽주의자”라며 혀를 내둘렀고, 안정환은 “박진영은 문제 하나 못 풀면 풀 때까지 계속 안 자고 할 것 같다”고 말했다.