IP RWA 거버넌스·유동성·보상 체계 통합 음악·아트 등 실물 IP 자산 온체인화 가속

[헤럴드경제=유동현 기자] 글로벌 지식재산권(IP)기반 실물자산화(RWA) 프로젝트 ‘아리아 프로토콜(Aria Protocol, 이하 아리아)’이 자사 네이티브 토큰 ‘$ARIAIP’를 출시했다고 11일 밝혔다.

$ARIAIP는 아리아 생태계 전반의 거버넌스, 유동성, 커뮤니티 보상을 조율하는 핵심 토큰이다. 음악 포트폴리오부터 라이선스 리믹스에 이르기까지 확장되는 IP RWA 시장과 연결한다. $APL과 같은 IP RWA 토큰이 투자자에게 특정 IP에 대한 투자 기회를 제공한다면, $ARIAIP는 아리아 생태계 토큰으로 커뮤니티가 직접 생태계의 성장과 운영 방향을 결정할 수 있다.

$ARIAIP 스테이킹 참여자는 온체인 투표를 통해 아리아 생태계의 주요 정책 결정에 참여할 수 있다. 창작자 협업, 신규 기능, 생태계 혜택 등에 대한 조기 접근 권한을 부여받고, 커뮤니티 내 적극적인 참여에 따른 보상을 받을 수 있다. 아울러 다양한 IP RWA 토큰과 함께 유동성 자원을 조성해 탈중앙화된 거래 환경을 지원하고 IP 자산의 시장 가격을 형성한다.

데이비드 코스티너(David Kostiner) 아리아 공동창업자는 “아리아의 첫 토큰 $APL이 IP 권리가 실제 가치로 연결될 수 있음을 증명했다면, $ARIAIP는 커뮤니티가 그 시장의 성장을 직접 조율할 수 있도록 한다”며 “$ARIAIP는 빠르게 성장 중인 IP RWA 시장에 새로운 프레임워크를 제시하며 IP 기반 금융 시스템을 현실화하고 있다”고 했다.