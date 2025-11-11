‘베이프’ 창립자가 만들어…하트 로고 특징 압구정·잠실·한남 등 속속 둥지 트는 J-패션 젠지 선호에 ‘가성비’ 협업 상품 매진사례도

[헤럴드경제=신현주 기자] 일본 유명 스트리트 패션 브랜드 ‘휴먼메이드’가 서울에 또 다른 매장을 낸다. 젠지(Gen-Z·1990년대 후반~2010년대 초반 출생) 세대를 중심으로 J-패션 인기가 이어지자, 출점을 늘리는 행보로 풀이된다.

11일 업계에 따르면 ‘휴먼메이드’는 오는 22일 서울 강남구 압구정에 신규 매장을 연다. 지난해 서울 성동구 성수동에 국내 첫 플래그십 스토어를 선보인 지 1년여 만이다.

휴먼메이드는 일본 패션 디자이너 ‘니고’와 그래픽 디자이너 ‘sk8thing’이 2010년 설립한 스트리트 패션 브랜드다. 니고는 원숭이 캐릭터로 큰 인기를 끈 ‘베이프’를 만든 인물이기도 하다. 1950년대 아메리카 빈티지가 모티브다. 하트 로고나 강아지, 호랑이, 오리 등 다양한 동물 그래픽을 넣은 것이 특징이다. 아이돌 뉴진스가 토끼 그래픽이 들어간 휴먼메이드 티셔츠를 착용해 화제가 되기도 했다. 작년까지는 국내 매장이 없어 일본 여행에서 돌아올 때 필수로 구매해야 하는 브랜드로 꼽히기도 했다.

휴먼메이드의 두 번째 매장도 단순 패션 매장이 아닌 복합 문화공간이 될 가능성이 크다. 앞서 휴먼메이드는 성수에 카페·갤러리·매장으로 이뤄진 대형 공간을 선보였다. 유명 카페 브랜드 ‘블루보틀’과 협업한 공간까지 마련해 관심을 끌었다.

휴먼메이드가 합류하면서 ‘명품 1번지’로 불리는 압구정 상권도 J-패션 브랜드의 경쟁이 치열해질 전망이다. 압구정 도산공원 일대는 성수, 명동과 달리 에르메스를 비롯한 명품 브랜드 매장이 몰려 있다. 고급화를 지향하는 디자이너 브랜드가 속속 둥지를 틀고 있다.

올해 3월에는 도쿄 대표 편집숍 ‘스튜디오스(STUDIOUS)’가 도산대로에 국내 첫 매장을 열었다. ‘오니츠카 타이거’ 도산공원점과 일본에서 제작한 상품만 판매하는 ‘오니츠카 타이거 니폰 메이드(NIPPON MADE)’ 갤러리아 본점, ‘이세이미야케’ 현대백화점 압구정 본점도 있다. ‘베이프 스토어’도 압구정 로데오 거리에 들어섰다.

상권을 넓히면 J-패션 브랜드의 국내 진출은 더 확연하다. 일본 고급 편집숍 ‘빔스(BEAMS)’가 대표적이다. 빔스는 지난 4월 롯데 에비뉴얼 잠실점에 팝업스토어를 열며 국내 진출의 시작을 알렸다. 당시 오전 7시부터 300여명의 고객이 몰리기도 했다. 또 다른 편집숍 ‘비숍(Bshop)’은 지난 5월 서울 용산구 한남동에 직영 플래그십스토어를 선보였다.

업계는 최근 엔저 영향으로 일본 여행이 증가하면서 현지 브랜드 인지도가 높아진 것이 J-패션 유행을 이끌었다고 분석한다. 일본 패션 브랜드와 협업한 ‘유니클로’의 가성비 제품을 찾는 젠지세대도 늘었다. 실제 유니클로가 지난달 31일 일본 컨템포러리 브랜드 ‘니들스(NEEDLES)’와 협업해 내놓은 재킷과 카디건, 팬츠 등은 당일 동났다. 니들스 제품은 보통 20만원 안팎에 판매되는데 유니클로와 협업한 상품은 5~6만원대로 형성돼 인기를 끌었다.

업계 한 관계자는 “J-패션은 이제 단순 유행을 넘어 ‘스테디셀러’가 됐다”면서 “아기자기한 디자인에 브랜드 로고를 삽입해 1020대 소비자에게 만족감을 선사하는 것이 특징”이라고 말했다.