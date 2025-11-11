승용차 16.2%↑...중국 수출 11.9%↑ 무역수지 12억달러 적자 연내 888억달러 수출시 역대 최대 기록

[헤럴드경제=배문숙 기자]11월 1~10일 우리나라 수출이 반도체와 승용차 등 주력 품목의 호전으로 전년 동기 대비 6% 넘게 증가했다. 그동안 감소세를 보였던 미국에 대한 수출도 11.6% 증가했다.

11일 관세청에 따르면 이달 1일부터 10일까지 수출액은 158억달러(통관 잠정치)로 작년 같은 기간보다 6.4% 증가했다. 이 기간 조업일수는 7일로 지난해와 동일하며, 일평균 수출액은 22억6000만달러로 역시 6.4% 늘었다.

품목별로는 주력 수출 상품인 반도체(17.7%)와 승용차(16.2%)가 두자릿수 증가율을 보이며 증가세를 이끌었다. 특히 반도체 수출이 전체 수출에서 차지하는 비중은 24.4%로, 1년 전보다 2.3%포인트 늘었다. 반도체가 우리 수출 품목 4개 중 1개를 차지하는 셈이다. 선박 수출도 8.7% 증가했다.

반면 철강(-13.4%), 자동차부품(-7.2%), 석유제품(-14.0%), 무선통신기기(-21.1%), 가전제품(-8.1%) 등은 감소했다.

주요 수출 대상국 중에는 중국(37억900만달러)이 11.9%늘면서 1위 수출국을 유지했다. 관세 여파로 감소세를 이어왔던 미국(25억8700만달러)도 11.6% 증가하며 2위를 차지했다. 유럽연합(EU)으로의 수출은 10.0% 증가했다.

반면 베트남(-11.5%), 일본(-11.9%), 인도(-12.5%), 싱가포르(-39.0%)로의 수출은 두자릿수 감소폭을 보였다.

같은 기간 수입액은 170억달러로 전년 동기 대비 8.2% 증가했다. 수입 품목별로는 반도체(16.1%), 반도체 제조장비(59.2%), 기계류(20.1%) 등이 증가했고, 원유(-20.1%)와 가스(-50.3%) 등은 감소했다. 수입액이 수출액을 웃돌면서 무역수지는 12억달러 적자를 기록했다.

올들어 11월10일까지 수출 누적액은 5949억8700만달러로 전년 같은 기간보다 141억5200만달러(2.4%) 늘었다. 이로써 남은 62일동안 888억달러 이상의 수출액을 기록하면 지난해 수출액 6838억달러를 뛰어넘는다. 일평균 14억4000만달러 이상의 실적만 올리면 역대 최대 기록을 경신한다.