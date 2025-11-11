[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 전원주가 성형 견적을 받으러 갔다가 충격을 받았다.

전원주는 10일 자신의 유튜브 채널 ‘Mrs. 전원주인공’에 “‘전원주 성형외과 충격적인 견적!”이라는 제목의 쇼츠 영상을 올렸다.

제작진이 얼굴살이 빠져 야윈 모습을 언급하자 전원주는 “(건강)좋다”면서도 “한가지 흠은 얼굴에 주름이 생겼다. 이걸 펴서 더 젊어지고 싶다”고 말했다.

이에 제작진의 소개로 성형외과를 찾아간 전원주는 전문의에게 구체적인 견적을 들었다.

전문의는 쌍꺼풀 수술과 눈가 처짐을 없애는 상안검 수술, 눈 밑을 당겨 올리는 하안검 수술, 피부를 절개해 늘어진 걸 올리는 안면 거상술, 목 밑 늘어진 부분을 묶어서 붙여주는 목거상 등을 제안했다.

안면거상술과 목거상술 비용은 1800만 원이다. 이 말에 전원주의 눈이 커졌다.

전문의는 또 “코끝을 조금 올린다면 800만원, 팔자주름 꺼진 걸 채워주는 시술이 지방이식인데 250만원이다. 이걸 다 합치면”이라며 예상 견적을 공개했다.

그 결과 3000만원이 훌쩍 넘는 비용이 예상되자 전원주는 충격받은 듯 말을 잇지 못했다.

팬들은 “피부도 고우신데 지금 모습이 좋다” “부족한게 없다” “충분히 아름다우시다” “지금 그대로가 좋아요” 등 전원주의 성형을 만류했다.