[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시와 부산관광공사는 11일부터 12월 31일까지 부산 대표 미쉐린 가이드 식당이 참여하는 미식 협업 행사 ‘부산 고메 셀렉션(BUSAN GOURMET SELECTION)’을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 미쉐린 가이드 부산에 등재된 식당과 지역 식당 등이 함께 미식 콘텐츠를 개발하는 사업이다. 각자의 대표 메뉴를 새롭게 재해석하거나 공동으로 메뉴를 개발해 선보이는 방식으로 진행된다.

행사에는 총 30여 곳의 식당이 참여하며, 1차로 미쉐린 가이드 부산 선정 식당 13곳, 지역 식당 등 5곳이 함께한다. 미쉐린 가이드 부산 선정 식당은 ▷팔레트 ▷모리 ▷피오또 ▷정짓간 ▷굿모닝홍콩 ▷슌사이쿠보 ▷램지 ▷레썽스 ▷쉐프곤 ▷아웃트로바이 비토 ▷야키토리해공 ▷오스테리아어부 ▷토오루 등이며, 지역 식당은 ▷끌리마 ▷우미남 센텀점 ▷소울 ▷가이아 ▷야소주반 등이다.

2차 참여 식당 명단은 이달말 시 공식 인스타그램(@busancity)과 부산관광공사 인스타그램(@visitbusan.kr)을 통해 공개될 예정이다.

개발된 메뉴는 각 식당과 영화의전당 ‘크리스마스 빌리지’에서 맛볼 수 있으며, 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 연말 미식 축제의 장으로 꾸며진다. ‘크리스마스 빌리지’는 오는 27일부터 12월 25일까지 영화의전당에서 열리는 부산의 대표 겨울축제로, 미식·공연·체험·마켓이 어우러진 연말 복합문화축제다. 시민들은 이 기간 다이닝 공간(부스)과 다이닝존에서 협업 메뉴를 맛볼 수 있다.

특히 특별 프로그램으로 오는 15일 스타 셰프 오세득이 ‘금손1983’과 협업해 부산의 제철 식재료를 활용한 창의적인 미식 퍼포먼스를 선보일 예정이다. ‘금손1983’는 수영구에 있는 닭 코스요리 전문 식당이다. 판매 메뉴와 가격 등 세부 사항은 식당별로 다르며, 자세한 내용은 각 참여 업장으로 문의하면 된다.