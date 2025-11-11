- ‘2025 넷프라스트 워크숍’ 개최 - 산·학·연·관 전문가 400여명 한자리 - AI·양자통신 차세대기술 융합 논의

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 10일부터 12일까지 서울 스위스그랜드호텔에서 ‘2025 넷프라스트(N3etFraST, National Next-generation Network inFrastructure, Service and Technology) 워크숍’을 개최한다고 밝혔다.

2025 넷프라스트 워크숍은 국가과학기술연구망(KREONET) 워크숍, 과학기술정보보호협의회, 양자통신연구협의회, 글로벌대용량실험데이터허브센터(GSDC) 커뮤니티가 통합된 첫 공식 행사로, 국가 전략 인프라 기술과 최신 이슈를 공유하고 토론하는 장이다.

이번 워크숍은 ‘첫 도전!：국가 전략 인프라·서비스·기술을 하나로 잇다’를 주제로, 정부가 추진 중인 ‘인공지능(AI) 세계 3대 강국 도약’ 목표를 달성하기 위한 핵심 방안과 더불어 미래 과학기술의 근간이 될 네트워크 인프라, 데이터 컴퓨팅, 양자통신, 보안 등 차세대 기술을 아우르는 논의가 펼쳐진다.

워크숍 첫날에는 기조강연을 시작으로 개회식과 패널토론이 진행됐다. 양자통신, 빅데이터·빅컴퓨팅, 피지컬 AI, 사이버보안, 차세대 네트워크 인프라·서비스·기술 등 폭넓은 주제가 논의되었으며, 참석자들의 높은 관심 속에 워크숍의 성공적인 출발을 알렸다.

둘째 날부터는 7개의 트랙에서 27개의 세션이 진행되며, 각 연구커뮤니티의 실무자와 연구자들이 참여해 교류를 이어간다. 이를 통해 국가 연구 네트워크와 AI 인프라의 연계를 강화하고, 연구자 중심의 협력 생태계를 확장해 나갈 것으로 기대된다.

KISTI는 정부의 ‘AI 고속도로’ 구축 계획에 발맞춰, 대형 연구 데이터를 안전하게 저장·분석하는 세계적 수준의 데이터센터와 이를 연결하는 KREONET의 고도화를 선제적으로 추진하고 있다. 이번 워크숍을 통해 이러한 연구 인프라 구축 방향을 공유하고, 국가 AI 연구 혁신을 위한 협력체계를 더욱 견고히 할 예정이다.

특히 이번 워크숍을 주관하는 KISTI 네트워크미래기술연구본부는 사이버보안, 양자통신 등 미래 핵심 기술 확보와 지능형 네트워크 및 데이터 인프라의 통합 연구를 추진하며 KISTI의 차세대 인프라 혁신을 이끌고 있다.

송중석 KISTI 네트워크미래기술연구본부장은 “이번 워크숍은 국가 전략 인프라, 서비스, 기술을 유기적으로 연결하기 위한 첫걸음”이라며 “심도 있는 논의를 통해 KISTI가 국가 AI 인프라 혁신을 선도할 실질적인 방안을 도출하겠다”고 말했다.

이식 KISTI 원장은 “이번 워크숍은 미래 성장의 기반을 다지는 국가적 협력의 장으로, 각 분야 연구 커뮤니티가 혁신을 위한 지식과 비전을 공유하는 뜻깊은 자리”라며 “KISTI는 대한민국이 AI 강국으로 도약할 수 있도록 든든한 기술 기반을 제공하는 데 역량을 집중하겠다”고 전했다.