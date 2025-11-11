상원서 민주당 8표 이탈...통과 가능 전망에 존슨 하원의장 “적어도 12일까지는 표결 계획” 의원들 워싱턴DC 집결 촉구...대통령 서명하면 셧다운 끝

[헤럴드경제=도현정 기자]상원 통과 가능성을 높이고 있는 임시예산안에 대해 하원이 오는 12일 표결을 시도할 것으로 보인다.

10일(현지시간) 폭스뉴스 디지털에 따르면 공화당 소속 마이크 존슨 하원의장이 이날 의원들만을 대상으로 한 비공개 통화에서 의원들에게 가능한 한 빨리 (의회가 있는) 워싱턴D.C.로 복귀하라 촉구했다.

존슨 의장은 이 통화에서 “적어도 12일까지는 표결을 할 계획이다. 주 후반으로 일정이 변경될 가능성도 있지만, 현재로서는 12일 표결이 가능할 것으로 보인다”며 “그러니 (워싱턴D.C.로) 와주셔야 한다”고 말했다.

존슨 의장은 당초 공화당 하원 의원들에게 예상 가능한 가장 빠른 표결 시점을 12일 오전으로 알렸지만, 일부 의원들의 일정을 감안해 오후나 저녁 즈음으로 예상 시점을 수정한 것으로 알려졌다. 표결 예정일인 11일은 ‘재향 군인의 날’로 의원들마다 지역구에서 행사를 치르고 이동해야 하기 때문에, 12일 오전은 시간을 맞추기 어렵다는 의견이 많았다는 후문이다.

존슨 의장의 추정대로 임시예산안이 통과되면, 하원은 오는 12일 저녁에는 도널드 트럼프 대통령에게 셧다운 종료 법안을 보낼 수 있다.

트럼프 대통령은 법안을 받자 마자 서명, 셧다운을 종료시킬 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 10일 백악관에서 열린 주인도미국대사 취임선서식에서 ‘상원에서 진행 중인 셧다운 합의안을 수용하느냐’는 기자 질문에 “그렇다”며 상원에서 논의중인 합의안에 대해 “매우 좋다”고 동의했다.

하원의 이같은 움직임은 전적으로 상원 상황에 달려있다. 상원에서는 전날인 9일 공화당 의원들과 민주당 중도파 의원들이 임시예산안 처리를 위한 첫 단계인 ‘절차 표결’을 가결시켰다. 민주당이 예산안처리 저지를 위해 진행중인 필리버스터(합법적 의사진행 방해)를 종결시키고, 임시예산안을 심사해 처리하겠다는 것이다.

이들이 합의한 예산안은 2026회계연도 연간 예산안 가운데 초당적 합의가 이뤄진 농무부 등 부처 예산안 3건과 내년 1월 30일까지의 연방정부 임시예산안이다. 민주당 중도파 의원들은 예산안 처리에 합의하는 대신 ‘오바마 케어’ 보조금 연장에 대한 12월 중 상원 표결, 셧다운 이후 해고된 공무원들의 복직을 약속받았다.

상원의 법안을 하원으로 넘기기까지는 몇 차례의 표결이 남아있다. 공화당 상원 원내대표인 존 튠 의원은 상원이 10일 밤까지 절차를 마무리할 수 있을 것이라 낙관하면서도 “상원 민주당 의원들에게 달렸다”고 말했다. 그는 “좌파(민주당) 측의 반대가 분명히 있지만, 절차 진행을 위한 표는 확보된 상태”라며 “지금 당장은 큰 혼란이나 지연, 야단법석 없이 앞으로 나아가길 희망한다”고 말했다.