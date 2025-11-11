전용 84·119㎡, 총 727가구 구성 민간참여공공분양·일반분양 동시 진행

[헤럴드경제=박로명 기자] DL이앤씨는 충청남도 내포신도시 RH14블록에 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’를 이달 공급한다고 11일 밝혔다. 단지는 최고 25층, 9개동, 총 727가구로 조성된다.

3년여 만에 내포신도시에 공급되는 아파트로 민간참여공공분양과 일반분양이 동시에 공급될 예정이다. 민간참여공공분양 물량은 수요층 선호도가 높은 84㎡(이하 전용면적) 605가구며, 일반분양 물량은 지역 내에서 희소성이 높은 119㎡ 122가구다.

이 단지는 내포신도시 최중심에 있다. 홍주초(2026년 개교 예정)를 품은 ‘초품아’ 입지와 함께 반경 500m 이내에는 내포중, 홍성고가 자리해 초·중·고교를 모두 도보 통학할 수 있다. 병·의원과 은행 등 편의시설이 밀집된 중심상업지구가 인접해 있으며, 충청남도청과 경찰서, 교육청 등 주요 관공서와 행정기관도 가깝다.

교통환경도 좋다. 사업지 인근에는 내포신도시 내외로 이동하는 다수 시내버스 노선이 지나가며, 내포신도시 고속시외버스정류소도 인근에 위치해 있다. 또한 도청대로·충남대로를 통해 서해안고속도로·서산영덕고속도로로의 진입이 용이하다. 서해선 복선전철 내포역(가칭)이 2027년 개통 예정으로 교통 인프라는 더욱 개선될 전망이다.

미래가치도 기대된다. 내포신도시에 조성 중인 내포도시첨단산업단지와 함께 인근에는 미래자동차와 수소산업·2차 전지 등을 중심으로 하는 미래신산업 국가산업단지가 2030년 완공을 목표로 추진 중이다. 내포신도시 충남대학교 내포캠퍼스도 2027년 부분 개교를 목표로 사업을 진행 중이다. 카이스트 과학영재학교 내포캠퍼스 역시 2028년 개교를 목표로 개발이 이뤄지고 있다.

이 단지에는 라이프스타일 맞춤 플랫폼 ‘C2 하우스’ 혁신설계와 스마트 클린&케어 솔루션, DL이앤씨만의 층간소음 저감 바닥구조 ‘D-사일런트 플로어(D-Silent Floor)’ 등이 반영된다. 입주자 취향에 따라 인테리어 옵션을 선택할 수 있는 ‘디 셀렉션’도 적용할 계획이다.

커뮤니티도 눈길을 끈다. 건식사우나와 드포엠카페 등 차별화된 시설을 비롯해 고급 아파트에 주로 도입되는 게스트하우스도 마련된다. 피트니스센터와 그룹운동(G·X)룸, 실내골프연습장, 라운지카페, 미니짐, 스터디라운지, 키즈라운지(다함께돌봄센터), 키즈스테이션 등이 구성될 예정이다.