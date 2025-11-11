[헤럴드경제=박연수 기자] SSG닷컴은 이마트와의 협업해 온라인 장보기의 핵심 경쟁력인 ‘신선’을 강화한다고 11일 밝혔다. 통합 매입, 대형 프로모션 공동 추진, 배송 서비스 고도화 등으로 ‘온라인 이마트’의 정체성을 구축하겠다는 구상이다.

SSG닷컴 배송 서비스인 ‘쓱 주간배송’은 전국 100여개 이마트 점포 후방 공간 PP(Picking&Packing)센터를 거점으로 신선상품을 배송하고 있다. 수도권과 강원, 충청, 영·호남은 물론 제주까지 서비스를 제공한다. 주문한 식품의 선도가 만족스럽지 않을 경우, 사진을 등록해 간편하게 환불받을 수 있는 ‘신선보장제도’도 운영 중이다.

지난 9월 선보인 퀵커머스 서비스 ‘바로퀵’도 이마트 점포를 기반으로 운영되고 있다. 주소지 반경 3㎞ 이내의 점포에서 배송되기에 1시간 전후로 빠르게 받아볼 수 있다.

서비스를 알리기 위해 쓱닷컴은 ‘SSG.COM 신선은 이마트로부터’를 슬로건으로 한 브랜딩 캠페인을 시작한다. 추억의 만화 캐릭터 영심이·경태의 대사를 통해 이마트가 30년 이상 쌓아온 상품 매입, 운영 노하우를 쓱닷컴 온라인 장보기 서비스에 구현했다는 점을 직관적으로 표현했다.

이명근 SSG닷컴 영업본부장은 “이마트 상품을 온라인에서 구매할 수 있다는 점이 쓱닷컴의 본원적 경쟁력”이라며 “온라인에서만 만날 수 있는 단독 상품을 꾸준히 소개할 것”이라고 말했다.