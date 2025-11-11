제16차 소규모주택정비 통합심의 소위원회 개최

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 중랑·광진·관악구 등 노후 저층주거지 4곳을 모아타운으로 지정, 총 5483세대 공급에 나선다.

서울시는 10일 제16차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 ▷중랑구 신내1동 ▷중랑구 묵2동 ▷광진구 자양2동 ▷관악구 청룡동 등 4곳의 모아타운 관리계획안을 통과시켰다고 밝혔다. 용도지역 상향·도로 확폭·생활 사회간접자본(SOC) 확충 등이 함께 이뤄져 주민 체감 효과가 클 것으로 기대된다.

중랑구 신내1동 493-13번지 일대에는 모아주택 2개소가 들어서며 총 878가구(임대 232가구)가 공급된다. 노후 건축물과 협소한 도로로 주거환경이 열악했던 지역으로, 이번 계획을 통해 용도지역을 제2종일반주거지역에서 제3종일반주거지역으로 상향하고 도로 폭을 넓혀 접근성과 사업성을 모두 확보했다.

특히 망우로63길은 6m에서 11m로, 북측 송림길은 6m에서 10m로 확폭돼 보행친화가로로 조성된다. 인근 경의중앙선·경춘선 상부 공원화 사업과도 연계돼 쾌적한 생활환경이 기대된다.

중랑구 묵2동 243-7번지 일대는 모아주택 4개소 추진으로 1826가구(임대 526가구)가 공급된다. 노후·불량 건축물 비율이 69.1%에 달했던 지역으로, 이번 계획을 통해 주거환경 개선이 본격화된다.

주요 도로인 봉화산로3길(8m→12m)과 중랑천로56길(6m→8m)을 확폭하고, 통학로변 보도 신설로 묵현초·신묵초 인근 학생들의 보행 안전성도 크게 높아진다.

광진구 자양2동 649번지 일대는 한강 변에 있는 지역으로, 모아주택 5개소를 통해 총 2325가구(임대 583가구)가 공급된다. 노후 건축물 비율이 70%를 넘고 반지하 주택이 밀집해 있던 곳으로, 제2종일반주거지역(7층 이하)을 제3종일반주거지역으로 상향해 주택공급을 확대한다.

뚝섬로54길은 6m에서 14m로, 인근 도로는 최대 12m까지 넓혀 차량 흐름을 개선하고, 어린이공원(1,768㎡)도 새롭게 조성된다. 한강 변 조망 축을 확보하기 위해 뚝섬로52·56길에 건축한계선 지정과 주요 가로변 활성화시설도 함께 추진된다.

관악구 청룡동 1535번지 일대는 모아주택 4개소를 통해 총 454가구(임대 64가구)가 공급된다. 경사도가 높고 도로체계가 분절돼 개발이 어려웠던 지역이지만, 이번 모아타운 관리계획 확정으로 체계적인 정비가 가능해졌다.

쑥고개로변에는 근린생활시설을, 장군봉5·7길 저층부에는 공동이용시설을 조성해 생활 편의를 높이고, 보행 친화적 도로 신설 및 건축한계선 지정(3~5m)으로 쾌적한 환경을 조성할 계획이다.

서울시는 이번 4개 지역 모아타운 지정으로 노후 저층주거지의 정비사업이 가속화될 것으로 기대한다.

최진석 서울시 주택실장은 “이번 결정으로 5000가구가 넘는 새 주택이 공급되며, 주민들의 삶의 질이 한층 개선될 것”이라며 “용도지역 상향, 도로 폭 넓히기, 생활 SOC 확충 등 다양한 지원으로 체감형 주거환경 개선을 이어가겠다”고 말했다.