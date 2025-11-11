헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 내년 미국무대로 떠나는 황유민이 이번 주 열리는 이벤트 대회인 위믹스 챔피언십에서 고별전을 치른다.

황유민은 15, 16일 이틀간 경북 경주의 마우나오션CC에서 열리는 이 대회의 출전선수 명단에 포함됐다. 지난 주 우승으로 세계랭킹을 29위로 끌어올린 황유민은 당초 출전 자격이 없었으나 시즌 최종전인 대보 하우스디 챔피언십 우승으로 3년 연속 이 대회에 나가게 됐다.

황유민은 위믹스 챔피언십을 끝으로 올해 일정을 모두 마감하며 내년 1월 미국 플로리다주에서 열리는 LPGA투어 개막전인 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스를 준비하게 된다. 황유민은 지난 달 하와이에서 열린 롯데 챔피언십에서 우승해 내년 시즌 LPGA투어 풀시드를 획득했다.

이번 대회엔 황유민 외에 대상 수상자인 유현조와 상금왕 홍정민, 첫해와 이듬해 우승자인 이예원과 김민선7 등 KLPGA투어를 대표하는 24명이 출전해 우승을 다툰다.

지난 2023년 창설된 이 대회는 한해 동안 투어 성적을 바탕으로 위민스 챔피언십 포인트 랭킹을 정해 출전선수가 결정된다. 랭킹 12위인 고지우는 손가락 부상으로 빠지는 대신 마다솜이 출전 기회를 얻었다.

KLPGA투어를 대표하는 선수들이 망라된 만큼 슈퍼 얼리버드 티켓 3500장이 전량 매진되며 흥행을 예고했다. 블록체인 게임사 위메이드에서 개최하는 대회 답게 입장권은 NFT 형태로 발행돼 소장 가치가 있는 디지털 자산으로 구현했다.