낙관론·신중론 공존으로 편차 “40년 만에 장기 상승 국면” VS “전통 제조업 부진” “올해 예상치도 빗나가”

[헤럴드경제=신주희 기자] 연초 2000포인트 중반 수준이었던 코스피가 단숨에 4000포인트를 기록하면서 증권사의 내년도 코스피 전망치가 제각각으로 나타났다. 급격한 상승세로 변동성이 커진 만큼 낙관론과 신중론이 공존하는 양상이다.

11일 투자업계에 따르면 국내 증권사 중 가장 높은 코스피 전망치를 제시한 곳은 KB증권으로, 내년 코스피 최고치를 7500포인트로 제시했다.

KB증권은 보고서에서 “현재 ‘3저 호황(저달러·저유가·저금리)’ 시기였던 1984년과 유사한 상황으로 이번 강세장은 단순한 경기 반등이 아니라 40년 만에 재현되는 장기 상승 국면의 시작일 가능성이 높다”며 “장기 강세장 시나리오에서는 향후 실적 전망 변동에 따라 수정될 수 있지만 7500포인트까지 상승할 수 있다”고 짚었다.

반도체 업종이 공급 부족에 따른 실적 개선이 코스피 상승장을 이끌 것으로 내다봤다. 아울러 내년 코스피 영업이익이 역대 최대치를 기록할 것이라는 전망도 내놨다. 이밖에 해외 증시 대비 여전히 코스피 밸류에이션(평가가치) 매력이 높은 점도 긍정적 요인으로 꼽혔다.

김동원 KB증권 리서치센터장은 “현재 코스피 시장 PBR(주가순자산비율)은 1.4배로 전 세계 증시(PBR 3.5배) 및 아시아 증시(PBR 2.2배) 대비 할인 거래되고 있다”며 “코스피는 최근 상승에도 향후 글로벌 투자자들의 매력적인 투자처로 부각될 것으로 기대돼 코스피의 장기 상승 여력은 충분하다”고 밝혔다.

반면 가장 낮은 전망치를 제시한 곳은 키움증권으로 내년 코스피 최고치를 4500포인트로 예상했다. 미국 트럼프 정부의 관세 부과 등에 따른 인플레이션 우려 등을 증시 하방 압력으로 꼽으면서다.

키움증권 리서치센터는 “반도체 중심의 코스피 이익 상승 사이클과 정부의 증시 정상화 정책 등이 내년 주식시장에 선순환 효과를 부여할 것”이라면서도 “정부 정책의 수혜를 입는 신성장 산업은 성장세를 이어가지만 전통 제조업 부문은 부진해 양극화가 심화될 전망”이라고 지적했다.

또한 “인플레이션 하락세는 뚜렷하지만 아직 목표 수준 아래로 안정되지 않았으며 상품 가격 상승·무역 마찰·공급 제약 등 외생 변수들이 상방 리스크로 작용할 것”이라고 내다봤다.

이밖에 한국투자증권과 유안타증권은 코스피 최고치를 4600포인트로 제시했으며 신한투자증권은 5000포인트로 예상했다.

신한투자증권은 “국내 대규모 재정 부양책이 임기 2년차인 2026년 가장 강할 것으로 보여 주식시장에 미칠 영향력도 유지될 것”이라면서도 글로벌 인플레이션과 미국과 중국 간 무역 마찰, 미국 대통령 중간 선거 등은 증시 변동성을 키울 수 있다고 예상했다.

이처럼 증권사 전망이 넓게 엇갈리면서 투자자 혼란도 커지고 있다. 일각에서는 증권사들마저 명쾌한 투자 가이드를 내놓고 있지 못하고 있다는 지적이 나온다.

매년 연말이 다가올 때마다 증권사들은 이듬해 증시 전망을 경쟁하듯 쏟아내지만, 예상치를 빗나가는 경우가 다반사다.

대표적으로 지난해 KB증권은 올해 코스피 상단을 2980포인트로 제시했으며, IBK투자증권은 2830포인트, 한국투자증권과 키움증권은 각각 2800포인트, 3000포인트로 전망했다.

내수 부진 등에 지지부지한 경제 흐름이 예상되는 가운데 반도체 등 주력 업종의 이익 모멘텀 둔화 등을 우려 요인으로 꼽으면서다.

하지만 올해 코스피는 반도체 업종 주도로 사상 처음 4000선을 돌파하는 등 랠리를 이어가고 있다.

정의정 한국주식투자자연합회 대표는 “최근 신용잔고가 사상 최고 금액을 돌파한 가운데 증권사의 전망만 중시하고 따르다가는 피해자가 생길 가능성이 높다”고 지적했다.