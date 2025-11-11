“트럼프 지시에 음모론 조사…정관계 기득권 암약 의심” 첫 표적은 2016년 대선 전 ‘러시아 게이트’ 수사 당국자들

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 집권을 저지하려는 정관계 기득권 세력이 있었다는 음모론을 밝힌다는 수사가 시작됐다.

9일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 연방검찰은 과거 트럼프 대통령에게 맞섰던 정적들을 주요 표적으로 삼아 사실관계 확인을 본격화했다.

제이슨 레딩 키뇨네스 플로리다 남부연방 지방검찰청 검사는 최근 2016년 미국 대선 당시 러시아가 개입했다는 의혹 수사에 참여한 당국자 등 20여명을 조사하고 있다.

검찰은 소환장을 통해 2016년 7월 1일부터 2017년 2월 28일까지의 관련 문서·통신 기록을 요청해 이를 11월 20일까지 제출할 것을 요구했다.

소환장을 받은 사람 중에는 제임스 클래퍼 전 국가정보국(DNI) 국장, 피터 스트럭 전 연방수사국(FBI) 요원, 리사 페이지 전 FBI 변호사 등이 포함됐다.

수사의 초점은 2017년 1월 나온 러시아의 2016년 대선 개입 관련 보고서와 이 보고서 작성 과정에서 존 브레넌 당시 중앙정보국(CIA) 국장이 수행한 역할인 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 2016년 당선 뒤 러시아와 공모해 대선 개입을 유도했다는 의혹에 휘말렸다.

CIA는 당시 미국 정가를 강타한 ‘러시아 게이트’에 대해 러시아가 트럼프 대통령의 당선을 위해 개입할 ‘의향’을 지녔다고 결론지었다.

다만 트럼프 집권 1기 때인 2019년 로버트 뮬러 당시 특별검사는 러시아의 대선 개입과 관련, 트럼프 대통령 본인이나 캠프가 러시아 측과 조율하거나 공모하지 않은 것으로 결론지었다. 이번 수사는 음모론자들이 주장해온 ‘딥스테이트’(연방 정부 내 기득권 집단)를 확인하기 위한 시도로 주목된다.

트럼프 대통령과 그의 지지자들은 딥스테이트가 트럼프 대통령을 파괴하려고 했다는 의혹에 집착했다.

이들은 특히 러시아 게이트를 두고 버락 오바마 전 미국 대통령이 이끄는 민주당과 정보원들이 조작한 음모라고 주장해왔다.

이들 음모론자는 2016년 대선뿐만 아니라 집권1기, 2020년 대선 패배 이후에도 트럼프 대통령이 계속 딥스테이트의 공격을 받았다고 믿는다.

NYT는 검찰이 트럼프 대통령의 압박 때문에 일단 러시아 게이트를 수사한 관계자들부터 수사하기 시작했다고 전했다.

트럼프 대통령은 증거가 불충분하다는 수사관들의 반대에도, 법무부에 이들을 수사하라고 공개·비공개적으로 지시한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 지난 8월에도 한 인터뷰에서 오바마 대통령 임기 막판에 수사와 관련해 체포가 이뤄져야 한다고 주장했다.

그는 러시아 게이트 수사에 대해 체포가 이뤄질 것 같으냐는 리스 기자의 질문에 트럼프 대통령은 “(실제로 체포가) 이뤄질지는 모르겠다. 이뤄져야 한다(고 생각한다). 그들이 한 짓은 수치스러운 일이었다. 사기를 치고, 거짓말하고, 나쁜 일, 악한 일을 너무나 많이 했으며 나라에 정말 나빴다”고 말했다.

이번 플로리다 검찰의 소환장이 기소, 나아가 유죄 평결로까지 이어질지는 현재로서는 불투명하다.

NYT는 소환장에 수사 중인 구체적인 범죄 혐의가 쓰여있지 않았다는 지적도 나온다고 전했다.

다만 이 매체는 트럼프 대통령의 정적에 대해 범죄 관련성의 분위기를 만드는 것 자체가 트럼프 대통령의 열성 지지자에게는 승리라고 평가했다.