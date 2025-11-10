10일, 도청서 ‘2025년 제2차 청년정책조정위원회’ 청년이 주도하는 정책 논의의 장 열려 청년‧전문가 등 20명 참석…“청년이 머무는 경남으로”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 10일 도청 도정회의실에서 ‘2025년 제2차 청년정책조정위원회’를 열고 올해 청년정책 추진 성과를 점검하고 내년도 정책 방향을 논의했다. 회의에는 박완수 도지사와 유창만 청년대표를 비롯해 청년위원, 전문가, 도의원, 관계 공무원 등 20명이 참석했다.

박완수 지사는 “청년이 각자의 목표와 꿈을 실현할 수 있도록 일자리·교육 등 모든 분야에서 정책을 꼼꼼히 챙기겠다”며 “청년의 목소리를 자주 듣고 이를 도정에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.

이날 위원회에서는 올해 추진한 청년정책의 성과와 내년도 신규과제를 중심으로 활발한 논의가 이어졌다.

유창만 공동위원장은 K-콘텐츠 한류와 연계한 반값 여행 지원 및 어촌·해양 신산업 일자리 창출을, 최보연 부위원장은 청년 창업 활성화를 위한 국·공유재산 임대료 인하를 건의했다.

이다예 청년위원은 “지역 축제의 농산물 판매 시 청년 감성에 맞는 제품 포장 디자인 개발비 지원”을 제안했다.

경남도는 올해 주요 성과로 ▷기업 채용 연계형 청년일자리 및 일경험 지원 확대 ▷19개 대학, 1020억원 규모 라이즈(RISE) 사업비 확보 ▷청년 주거지원 공모사업 4개 군 선정 ▷하동 청년타운 준공 ▷모다드림 청년통장 확대 및 고립청년 지원 시범사업 ▷국무총리 지정 ‘청년친화도시’ 선정 ▷행정안전부 청년마을 전국 최다 선정 ▷청년위원 위촉 확대 등을 꼽았다.

내년에는 성과 중심의 정책 재설계에 나선다. 새롭게 추진되는 주요 과제로는 ▷청년어업인 맞춤형 지원 ▷항공우주산업 기술인력 양성 ▷청년 농업인 분양형 스마트농업단지 조성 ▷경남형 청년마을 조성 등이 포함됐다.

또 청년 유입 확대를 위해 ▷청년 타깃 관광상품 개발 ▷어촌·해양관광형 인턴십 도입 ▷스마트팜 교육 수료자 창업·취업 연계 지원 ▷문화콘텐츠 분야 해외 팝업스토어 진출 ▷교육청-지자체 공동 인재양성체계 구축 등도 논의됐다.

박 지사는 “오늘 제안된 의견을 충실히 반영해 청년이 머물고 싶은 경남을 만들겠다”며 “성과가 높은 사업은 확대하고, 실효성이 낮은 사업은 과감히 개선해 나가겠다”고 강조했다.