[헤럴드경제=채상우 기자] 충북에서 열린 마라톤대회에서 20대 참가자가 차량에 치여 중태에 빠졌다.

10일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시께 옥천 동이면에서 펼쳐진 한 역전마라톤 대회에서 A(82)씨가 몰던 1톤 포터트럭이 청주시 직장운동경기부 소속 B(25)씨를 들이받았다.

B씨는 영동군에서 출발한 같은 팀 주자로부터 배턴을 이어받아 편도 2차로의 바깥 차로로 100m가량을 달리던 중 이같은 사고를 당했다.

당시 선두를 이끌던 경찰차량과의 거리가 벌어지자 1차로의 화물차가 갑자기 끼어들어 선수를 덮친 것으로 알려졌다.

대회 주최 측은 “경찰의 교통통제 등 안전조치 후 대회를 진행하던 중에 갑작스럽게 사고가 났다”고 전했다.

이 사고로 B씨가 머리 등을 크게 다쳐 대전의 한 병원으로 옮겨져 치료 중이다. B씨는 현재 의식을 찾지 못하고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 “사람을 보지 못했다”고 진술한 것으로 전해졌다. B씨는 음주나 약물 복용 상태는 아니었던 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.