태국 국제 방산 전시회 참가 태국 차기 호위함 수주 노력

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업이 10일부터 13일까지 태국 방콕에서 열리는 국제 방위산업 전시회인 ‘디펜스 앤 시큐리티(D&S 2025)’에 참가해 수출형 호위함을 공개하고 태국 차기 호위함 수출 교두보 마련에 나선다.

‘디펜스 앤 시큐리티’는 2년마다 열리는 육·해·공 종합 방위산업 전시회로, 올해는 전 세계 40여 개국의 560여 개 방산 기업이 참가했다.

HD현대중공업은 태국 해군 총사령관을 비롯한 주요 관계자들에게 태국 해군의 요구조건을 충족하는 수출용 호위함의 실전 운용 성과와 안정성, 풍부한 수출 경험 등 함정 건조 역량을 적극 소개한다.

특히 내년 입찰 예정인 태국 해군의 차기 호위함 사업을 겨냥해 3000t급 수출용 최신 호위함 3종(HDF-3200, HDF-3600, HDF-4000)을 선보인다.

HDF-3200은 필리핀 해군에 인도돼 실전성이 검증된 모델이며, HDF-3600은 HD현대중공업이 설계·기자재 공급·기술지원을 맡고, 페루 국영 시마(SIMA) 조선소가 건조하는 방식으로 공동 건조가 진행 중인 모델이다. HDF-4000은 한국 해군의 최신예 호위함인 ‘충남급(울산급 배치-Ⅲ)’ 모델이다.

주원호 HD현대중공업 함정·중형선사업 대표는 “이번 전시회를 통해 다양한 함정 솔루션으로 태국 해군의 최적 파트너임을 증명해 태국의 차기 호위함을 수주하는 기반을 다지겠다”고 소개했다.