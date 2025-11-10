[헤럴드경제=임세준 기자] 10일 오전 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 열린 2025 모두하나데이 사랑의 김장 나눔 행사에서 임직원들이 김장을 하고 있다.


jun@heraldcorp.com