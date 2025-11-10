역대 최다 5회째 대상…김주수 군수 “경북 농업 중심지 위상 입증”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 경상북도가 주관한 ‘2025년 시군 농정 평가’에서 영예의 대상을 수상하며, 12년 연속 수상이라는 대기록과 함께 역대 최다 5회째 대상이라는 쾌거를 달성했다.

이번 성과로 의성군은 도내 선진 농정의 모범지 자체로서 위상을 확고히 했다.

시상식은 11일 경북여성 가족플라자에서 열리는 제30회 농업인의 날 기념행사에서 표창과 포상금 수여와 함께 진행될 예정이다.

농정평가는 도내 22개 시·군을 대상으로 △공통 △농업 대전환 △농식품 유통 △스마트 농업혁신 △축산정책 △동물방역 △특수시책 등 7개 분야에서 농업 경쟁력 강화를 평가한다.

의성군은 특히 ‘농업 대전환’ 분야에서 탁월한 성과를 보였으며, 농산업 성장과 경쟁력 강화를 위한 다양한 시책 추진으로 모든 평가 항목에서 고른 우수성을 기록했다.

주요 특수시책 성과로는 산불로 소실된 농기계 선제적 지원, 맞춤형 농자재 지원 및 의성형 공동경영체 육성, 귀농귀촌 지원과 농촌 융복합 선도모델 육성, 다수의 대형 공모사업 확보, 과수 전문생산단지 조성 및 가축전염병·축산물 위생 관리 등이 꼽혔다.

김주수 군수는 “이번 수상을 통해 의성군이 경북 농업의 중심지로서 저력을 다시 한번 증명했다”며, “앞으로도 지역 농산업 다각화와 현장 중심 소통농정을 통해 지속 가능한 농촌을 구현하고, 대한민국 미래 농업을 선도하는 의성군을 만들어가겠다”고 밝혔다.