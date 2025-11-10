[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산경찰청 형사기동대는 부산 지역 최대 폭력조직인 칠성파와 신20세기파 간의 보복 폭행 사건과 관련해 조직원 45명을 검거하고, 이 중 범행을 주도하거나 흉기를 사용한 19명을 구속했다고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 두 조직은 지난해 11월부터 올해 8월까지 부산 도심 번화가 등에서 보복 폭행을 반복하며 대립 관계를 이어왔다.

첫 사건은 지난해 11월 7일, 부산의 한 노래방에서 발생했다. 칠성파 조직원들은 동네 후배가 신20세기파에 가입했다는 이유로 조직원을 동원해 신20세기파 조직원을 집단 폭행, 비골 골절 등 4주의 상해를 입혔다.

이에 대한 보복으로 신20세기파 조직원들은 지난해 11월 29일부터 올해 2월 19일까지 세 차례에 걸쳐 칠성파 조직원을 상대로 회칼을 휘두르며 위협하거나 무차별 폭행해 8주의 상해를 가한 것으로 조사됐다. 또 양 폭력조직은 지난 8월말까지 수차례에 걸쳐 보복과 재보복을 반복해온 것으로 조사됐다.

부산경찰청 형사기동대는 검찰청·교정청과 협업해 양 조직 간의 조직적 범죄 정황을 입증하고, 범죄단체활동 혐의를 적극 적용했다. 또한 수감 중 범행을 지시하거나 공모한 조직원들까지 범죄단체활동 교사·방조 혐의로 입건했다.

경찰은 이번 사건으로 총 45명을 검거했으며, 그중 범행을 주도한 16명과 조직원의 도피를 도운 3명 등 19명을 구속했다. 또 해외로 도주한 조직원 2명에 대해서는 인터폴에 수배를 요청했다.