[헤럴드경제=김해솔 기자] 국회 법제사법위원회 소속 국민의힘 의원들은 10일 “대한민국 검찰 역사상 유례없는, 다시는 있어서도 안 되는 검찰 자살을 의미하는 대장동 항소 포기에 대한 진실을 하루라도 빨리 밝혀야 한다”고 주장했다.

나경원 의원 등 국민의힘 법사위원들은 이날 오전 국회 법사위원장실 앞에서 ‘추미애 위원장 규탄대회’를 열고 “더불어민주당은 끝까지 국민의 귀를 막고, 야당의 입을 막고 있다”며 이같이 말했다.

앞서 국민의힘 법사위원들은 더불어민주당 소속 추미애 법사위원장에게 대장동 항소 포기 관련 긴급 현안질의를 개최해 달라고 요구했다. 국회법상 상임위원회 소속 의원 4분의 1 이상이 개의를 요구하면 위원장은 회의를 열어야 한다.

나 의원은 전날 법사위 여당 간사인 김용민 민주당 의원에게 민주당에 유리하다고 생각하는 증인 4명과 수사·공판에 관여한 검사 각 4명 등을 증인으로 요청했지만 민주당이 이를 거부, 오는 11일 오후 4시30분에 예정된 법사위 회의 일정을 관철하겠다고 통보했다고 전했다.

나 의원은 “한마디로 저희가 요구하는 항소 포기의 진실을 밝히겠다고 하는 긴급 현안질의에 관한 안건을 상정하지 않겠다는 것”이라며 “회의 개의 요구에 대해 시늉만 하고 껍데기 회의만 하겠다는 것”이라고 지적했다.

같은 당 조배숙 의원은 “항소 포기 과정에서 검찰과 법무부의 얘기가 맞지 않는다”며 “분명히 법무부가 개입한 의혹이 있다. 이 부분에 대해 검찰 내부에서도 분노가 들끓고 있다”고 주장했다.

나 의원은 기자회견 후 정성호 법무부 장관이 ‘검찰에 항소 여부를 신중하게 판단하라는 의견을 전달했다’고 밝힌 데 대해서는 “결국 법무부의 부당한 개입 아니겠나”라며 “의견 표명이 아니라 부당한 지시”라고 지적했다.

추 위원장에 대한 법적 조치와 관련서는 “야당 간사 선임 및 소위 구성 문제 등 모든 과정이 다 불법”이라며 “종합적으로 추 위원장의 직권남용에 대해 여러 법적·헌법적 절차를 취할 것”이라고 밝혔다.