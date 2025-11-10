“국내 금융그룹 중 유일하게 2년 연속 최상위 등급 획득”

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 리스크 평가기관인 서스테이널리틱스로부터 2년 연속 ‘로우 리스크’ 등급을 획득했다고 10일 밝혔다.

서스테이널리틱스는 글로벌 투자연구기관 모닝스타의 자회사로 매년 전 세계 약 1만6000개 기업을 대상으로 ESG 관련 리스크 노출도와 관리 수준을 평가한다.

ESG 리스크는 기후변화, 인권, 윤리 등 비재무적 이슈로 기업의 재무성과나 평판에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험요인이다. 서스테이널리틱스는 지속가능금융, 금융소비자보호, 내부통제 등 지속가능경영의 핵심 요소를 중심으로 금융회사를 평가하고 있다.

KB금융은 이번 평가에서 13.9점을 받았다. 국내 금융그룹 중 유일하게 2년 연속 로우 리스크 등급을 획득하며 최고 수준의 ESG 리스크 통제·관리 역량을 입증했다고 KB금융은 강조했다. 서스테이널리틱스 ESG 리스크 평가는 점수가 낮을수록 리스크가 작고 관리가 잘되는 우수 등급이다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 ESG 리스크 관리 체계를 더욱 고도화해 지속가능한 경제와 사회의 성장에 기여하는 금융그룹으로 나아가겠다”고 전했다.