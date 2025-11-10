칼리드 UAE왕세자 재회 가능성

강훈식(사진) 대통령 비서실장이 K-방산 외교를 위해 아랍에미리트(UAE)에 방문한다고 대통령실이 10일 밝혔다.

대통령실에 따르면 강 실장은 이번 주중 대통령 특사로 UAE에 파견될 예정이다. 이는 지난달 17일 전략경제협력특사로 임명된 뒤 한 달 만으로, 당시 방문한 폴란드, 루마니아, 노르웨이에 이어 UAE까지 네 번째 방산 세일즈가 되는 셈이다.

UAE 방문을 계기로 칼리드 빈 무함마드 알 나하얀 UAE 왕세자와 재회할 가능성도 주목된다. 앞서 이재명 대통령은 강 실장과 함께 지난달 31일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 칼리드 왕세자를 만나 양국의 국방·방산 협력을 강화하기로 뜻을 모은 바 있다.

이에 이번 UAE 방문에서 칼리드 왕세자를 다시 만나 한국과의 방산 협력과 무기 구매 등을 논의할지 관심이 몰린다.

게다가 다음 주 UAE에선 중동 최대 규모 항공산업 전시회인 두바이 에어쇼가 개최될 예정이다. UAE는 국산 초음속 전투기인 KF-21 도입 등을 검토하고 있는데, 관련 대화도 이어질 전망이다.

UAE는 앞서 우리나라와 4조 원대 중거리 지대공미사일 천궁-2 수출 계약을 맺은 바 있다. 문혜현 기자