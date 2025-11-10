3만원 상당 사은품 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] SBI저축은행은 ‘한달적금 with 교보’ 상품을 출시했다고 10일 밝혔다.

교보생명과 손잡고 새롭게 선보인 한달적금은 가입 기간이 31일인 초단기 상품이다. 기본 금리 연 5%에 교보생명 애플리케이션(앱) 가입 및 마케팅 동의 요건을 충족할 경우 우대금리 연 25%가 추가돼 최고 연 30%의 금리 혜택을 받을 수 있다.

SBI저축은행은 가입자 전원에게 약 3만원 상당의 사은품을 제공한다. 사이다뱅크 한달적금 계좌를 개설하면 전원에게 약 80만건의 e북 및 학술논문 등 콘텐츠를 이용할 수 있는 교보문고 전자책 플랫폼 샘(Sam) 3개월 구독 할인권(첫 달 무료. 2·3개월째 100원)을 증정한다. 매일 출석체크 누적 성공 시 교보문고 교환권 쿠폰 최대 3000원권도 제공한다.

한달적금 상품은 SBI저축은행 사이다뱅크 앱을 통해 비대면으로 간편하게 가입할 수 있다. 오는 12월 31일까지 총 3만좌 한정 판매로 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다.