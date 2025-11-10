7년 만에 리뉴얼, 기존 대비 3배 규모로 확장 지역 협업 사은품으로 지역 친화 행보 이어가

[헤럴드경제=강승연 기자] 글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)는 오는 14일 대전의 중심 상권인 롯데백화점 대전점 2층에 ‘유니클로 롯데백화점 대전점’을 새단장해 연다.

대전에서 7년 만에 새롭게 오픈하는 매장인 유니클로 롯데백화점 대전점은 약 1200㎡(약 366평)의 규모로, 기존 대비 약 3배 이상 확장된 규모다. 롯데백화점 대전점에 입점한 의류 브랜드 중 가장 크다.

여성, 남성은 물론, 기존에 없었던 키즈·베이비까지 전 라인업을 갖췄다. 판매 상품은 360여 품목으로 크게 늘었다.

지역 협업 상품도 특징이다. 대전의 대표 마스코트 ‘꿈돌이’를 비롯해 대전에서 시작한 브랜드 ‘이삭토스트’ 등과 협업한 UTme!(유티미) 티셔츠를 대전 지역 매장 한정으로 선보인다.

매장은 메인 입구를 전면 개방형으로 설계해 외부에서도 쉽게 매장 내 디스플레이와 상품을 확인할 수 있다. 매장 가운데에는 백화점 1층 성심당에서 바로 입장할 수 있는 전용 에스컬레이터를 연결했다.

매장 오픈에 맞춰 오는 14일부터 20일까지 ‘퍼프테크 재킷’, ‘배기 커브진’, ‘멀티 포켓 숄더백’ 등을 비롯한 주요 인기 제품을 특별 가격에 판매한다. 오픈 3일간 구매 고객에게는 ‘오리지널 꿈돌이 키링’과 ‘유니클로 후리스 룸슈즈’ 등의 사은품을 선착순으로 증정한다.

유니클로 관계자는 “크게 확장된 공간에서 다양한 상품 및 지역 협업 콘텐츠, 차별화된 서비스 등을 통해 새로운 브랜드 경험을 선사하고 지역사회와 함께 성장하는 매장이 되길 기대한다”고 말했다.

한편, 유니클로는 지난 10월 대전 지역 양육 시설 아동을 매장으로 초대해 무료 쇼핑의 기회를 제공하는 쇼핑 이벤트를 12월까지 진행한다고 발표했다. 초록우산 연계 대전 지역 11곳의 양육 시설 아동 270여명에게 약 4000만원 상당의 의류를 지원한다.