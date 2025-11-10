“퇴직했더니 대기업 러브콜 쏟아지네?”…몸값 ‘금값’된 공무원, ‘이곳’ 출신이었다

[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 4년간 퇴직공직자 중 대기업의 러브콜을 가장 많은 받은 것은 국방부 출신인 것으로 나타났다. 그외 경찰청, 검찰청, 금융감독원, 국세청 등 사정기관 출신도 퇴직 후 대기업 취업에 성공했으며, 한화와 삼성, 현대자동차 등 대기업에서 채용이 많이 이뤄진 것으로 분석됐다. 4일 기업분석연구소 리더스인덱스가 인사혁신처에 신고된 2022년 1월~2025년 9월 취업 심사 신청자를 전수조사한 결과, 총 3634명 중 3297명(90.7%)이 영리사기업·협회·공공기관 등에 대해 취업 승인 또는 가능 판정을 받았다고 밝혔다. 퇴직공직자는 공직자윤리법에 따라 취업 제한기간이 있으며 퇴직 전 5년간 속했던 부서 업무와 밀접한 관련이 있는 기관·조직에는 퇴직 후 3년간 취업할 수 없다. 이에 인사혁신처는 퇴직공직자의 취업 예정처와 직무·직위 등을 심사해 취업 가능 여부를 결정하고 그 결과를 공개하고 있다. 대기업 중에 퇴직공직자를 많이 채용한 곳은 한화, 삼성, 현대차