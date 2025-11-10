속보
[헤럴드경제=최정호·윤호 기자]정성호 법무부 장관 “구형보다 높은형 선고…항소 안해도 문제없다 판단” 밝혀

또 “한동훈 ‘검찰자살’ 발언 납득안돼…본인은 어떻게 했나”


