[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(이하 한수원) 품질분임조 1개 팀이 지난 3일부터 7일까지 대만 타이베이에서 개최된 ‘2025 국제품질분임조 경진대회(ICQCC)’에 참가해 최고상인 금상을 수상했다.

지난 1976년 시작해 올해 50회를 맞는 국제품질분임조 경진대회는 전 세계의 분임조들이 참가해 우수한 품질 개선 성과를 선보이고 경쟁하는 국제 대회다.

이번 대회에는 15개국의 911개 분임조가 참가했으며 한국 대표로는 한수원을 비롯한 12개 기관에서 29개 분임조가 출전했다.

특히 원자력발전 회사로는 대회 최초로 13회 연속 금상을 수상하며 한국 원전의 품질과 안전 우수성을 세계에 알리게 됐다.

한수원은 고리본부 고리3발전소가 참가해 ‘터빈 발전용수 공정 개선으로 화학물질 사용량 감소’라는 분임조 활동 결과로 발전소 품질 및 안전성 제고에 크게 기여한 성과를 국제적으로 인정받았다.

전대욱 한수원 사장 직무대행은 “13회 연속 금상 수상은 한수원의 품질과 안전관리 우수성을 다시 한번 입증한 결과”라며 “지속적인 품질 혁신을 통해 국민께 더욱 신뢰받는 한수원이 되도록 노력하겠다”고 말했다.