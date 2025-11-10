독감 치료비, 환경성질환 입원비 등 보장

[헤럴드경제=서지연 기자] NH농협생명은 ‘환경쏘옥NHe독감케어보험’이 누적 판매 2만건을 돌파했다고 10일 밝혔다.

환경쏘옥NHe독감케어보험은 독감 치료비와 환경성질환 입원비를 365일 보장한다. 독감(인플루엔자) 진단 후 항바이러스제 처방 시 보험금 15만원을 지급한다. 또 아토피와 급성기관지염 등 환경성질환으로 진단이 확정 후 치료를 목적으로 입원할 경우 3일 초과 입원 1일당 보험금 1만5000원을 지급한다.

보험료는 40세 기준 남성 4050원, 여성 5400원으로 가입 시 한 번만 내면 된다. 또한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의 하나로 텀블러 사용 등 친환경 소비 ‘프리사이클링’을 약속하면 납입 보험료의 10%를 NH포인트로 적립해 주는 친환경 혜택도 제공한다. 아울러 ‘보험 선물하기’ 기능을 통해 가족이나 지인에게 손쉽게 보장을 선물할 수 있다.

농협생명 관계자는 “소액으로 실속 있는 보장을 제공하는 미니보험을 중심으로 온라인보험을 운영하며, 고객이 보다 쉽게 보험을 이용할 수 있도록 노력하고 있다”며 “실질적인 혜택을 제공하는 상품을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.