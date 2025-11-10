15일 반려견·보호자 함께 F1트랙 달리는 이색 이벤트

행복한 동행 강연·행동 클리닉·목장견 원반쇼 등 다채

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도는 국제자동차경주장 관리운영을 맡은 ㈜코리아모빌리티그룹이 오는 15일 반려문화 확산을 위해 반려견과 함께 F1트랙을 달리는 ‘2025 댕댕이 F1트랙 운동회’를 개최한다고 밝혔다.

메인 이벤트인 ‘댕댕이 F1 마라톤’은 5.615km 풀코스를 참가자와 반려견이 한 팀을 이뤄 1시간 30분 동안 트랙을 걷거나 뛰는 방식으로 진행한다. 시간 내 완주한 모든 참가자에게 완주 메달이 수여되며 성적 우수자에게는 1~3위 순위별 트로피와 지역화폐 상품권이 제공된다.

참가비는 1팀당 2만 원으로 반려견은 체중 2kg 이상 25kg까지 참가할 수 있다. 다만 맹견 등 일부 견종은 참가가 제한된다. 견주는 만 15세 이상으로 반려견을 통제할 수 있어야 하며 가족이나 친구 등 최대 3명이 갤러리로 동반할 수 있다.

행사 현장에서는 다양한 체험 프로그램이 함께 진행된다. 국내 최고 프리스비 전문가인 이버금 진행자가 선보이는 ‘프리스비 쇼’가 펼쳐지며, ‘우리 개도 되개’ 트레이닝 프로그램으로 참가자가 반려견의 사회성과 훈련 능력을 배우는 기회를 제공한다.

또한 반려견과 함께 참여할 수 있는 100미터 달리기와 높이뛰기 대회가 열리며, 이벤트 우승자에게는 다양한 반려용품과 상품이 증정된다. ‘나와 반려견의 행복한 동행’을 주제로 한 전문 강연도 진행돼 반려문화의 올바른 이해와 건강한 반려 생활에 대한 통찰을 나눌 예정이다.

성정민 ㈜코리아모빌리티그룹 대표는 “이번 대회는 세계적 수준의 F1서킷을 배경으로 반려가족이 함께 즐기는 참여형 문화축제”라며 “모터스포츠를 넘어 가족과 반려동물이 함께 즐길 복합 문화공간으로 탈바꿈하겠다”고 말했다.

자세한 일정은 국제자동차경주장 누리집(https://koreacircuit.kr)이나 인스타그램(www.instagram.com/kic.official_korea)에서 확인할 수 있다.