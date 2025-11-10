‘K-컬처’ 300조 달성·문화 강국 실현 문화예술 정책 지원 방안 등 의제 논의

[헤럴드경제=손미정 기자] 문화예술 분야 전문가 90인으로 구성된 문화예술정책자문위원회가 10일 공식 출범한다.

문화체육관광부는 이날 은희경 작가를 위원장으로, 문화예술 생태계를 구성하는 창작자, 학계, 업계, 평론가 등 각 분야 전문가로 꾸려진 ‘문화예술정책자문위원회’를 장관 직속 기관으로 발족했다. 지난 10월 출범한 대중문화산업 선도기업 중심의 ‘대중문화교류위원회’와 더불어 ‘K-컬처’ 300조 달성과 문화 강국 실현을 앞당기는 양 날개의 역할을 할 것으로 기대된다.

위원에는 문학, 연극·뮤지컬, 클래식 음악·국악·무용, 미술, 대중음악, 영화·영상, 게임, 웹툰·애니메이션, 출판 등 다양한 분야의 전문가 90인이 위촉됐다.

위원회는 은 위원장을 비롯해 신춘수 한국뮤지컬제작사협회 회장, 김주원 대한민국발레축제추진단 대표, 신대철 바른음원협동조합 이사장, 작곡가 윤일상, 김영만 한국e스포츠협회 회장, 신일숙 한국만화가협회 회장, 정종민 CJ CGV 대표, 허정도 교보문고 대표이사, 영화배우 이기영·이원종·김수로 등이 참여한다.

위원회는 보다 실질적인 논의를 위해 분과별 수시 회의 형태로 진행될 예정이다. 문화예술인들의 창작 기반을 강화하기 위한 정책 지원 방안과 문화창조 산업 생태계의 토대를 다지기 위한 정책, 청년 예술인 지원 방안 등 다양한 의제들이 논의된다.

최휘영 문체부 장관은 “APEC(아시아·태평양 경제협력체) 경주선언에 처음으로 명시된 문화창조산업은 토대와 기초가 튼튼하지 않으면 결코 지속적으로 성장할 수 없다”라며 “문화예술정책자문위원회가 이미 꾸려진 대중문화교류위원회와 함께 문화예술 정책 소통을 위한 양대 플랫폼으로서 실질적인 역할을 해 줄 것으로 기대한다”고 말했다.