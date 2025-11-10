제63주년 소방의 날 유공 정부포상 영예

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 한국전기연구원(KERI)이 화재 현장의 짙은 연기 속에서도 시야를 확보할 수 있는 ‘실시간 소방현장 시야 개선 기술’을 개발한 공로로 ‘제63주년 소방의 날 유공 정부포상’에서 대통령 표창(기관상)을 수상했다.

이번 수상은 국립소방연구원과의 공동 연구를 통해 이룬 성과로, 과학기술이 국민 생명과 안전을 지키는 데 기여한 대표적 사례로 평가된다.

이 기술은 가시광·근적외선·단파적외선·열화상 등 다양한 영상신호에 적용 가능한 시각화 알고리즘으로, 연기나 열로 시야가 제한된 환경에서도 구조물과 인명을 선명히 복원해 보여준다. 특히 저전력 실시간 구현이 가능하고 왜곡이나 허상(Hallucination)을 만들어내지 않는 점에서 기존 기술보다 정확도와 신뢰성이 크게 향상됐다.

한국전기연구원과 국립소방연구원의 협력은 2019년 국가과학기술연구회(NST)의 선행융합연구사업으로 시작됐다. 이후 2022년 재난 대응력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 다년간의 연구 끝에 ‘소방대원용 휴대형 시야 개선 장비’ 시제품 개발에 성공했다.

손으로 들 수 있는 카메라 형태의 이 장비는 기존 열화상 카메라보다 암흑·농연 환경에서 구조 대상자와 출구를 훨씬 명확히 식별할 수 있다. 국립소방연구원은 해당 장비를 전국 소방서에 시범 보급했으며, 실제 훈련과 구조 임무에서 높은 만족도와 효과성을 확인했다.

김연상 국립소방연구원장은 “짙은 연기 속에서도 공간 구조와 인명 위치를 명확히 파악할 수 있어 탐색 효율이 대폭 향상됐다”며 “작년 서울소방학교 시연회에서도 기술의 실전 효과가 입증됐다”고 평가했다.

김남균 원장은 “그동안 소방대원들은 한 치 앞도 보이지 않는 연기 속에서 호스나 라이프라인에 의지해야 했다”며 “이번 기술을 활용하면 손에 든 카메라로 구조물과 공간을 실시간으로 확인할 수 있다”고 말했다.