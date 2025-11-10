정부 재정·민간 보험 컬래버레이션 모델 예방·복구 지원체계 구축…전국 확산 기대

[헤럴드경제=박성준 기자] 한국화재보험협회와 경기도소방재난본부는 지난 7일 화재취약계층 사회안전망 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 정부 재정과 민간 보험이 협력하는 ‘재정과 보험의 컬래버레이션’ 모델을 통해 화재 예방부터 신속한 피해 복구까지 지원하는 새로운 안전 복지 모델을 경기도에 본격 도입한다는 점에서 의미가 있다고 양측은 설명했다.

경기도는 노후주택과 외국인 밀집 지역 등 화재 취약 요인이 상존하는 복합적인 주거 환경을 가지고 있다. 최근 안산(2023년)과 성남(2024년)에서 다세대주택 화재가 연이어 발생하는 등 촘촘한 예방·복구 지원체계가 필요한 상황이다.

다만 막대한 화재 피해 복구 비용을 공공 재원만으로 신속하게 지원하기에는 구조적 한계가 따르는 만큼 이를 보완할 새로운 민관 협력 모델 도입이 시급한 과제로 대두됐다.

이에 두 기관은 정부의 공공 안전망(재정)과 민간보험의 위험관리 기능(보험)을 결합해 현장 중심의 지원체계를 구축한다. 협약의 주요 내용은 ▷화재취약계층 주택 위험요소 발굴 ▷안전물품 지원·화재취약지역 안전점검 실시 ▷화재안심보험 제도 홍보·확산 협력 등이며 안전문화 캠페인 공동 추진에도 힘을 모은다.

강영구 화보협회 이사장은 “이번 협약은 재정과 보험의 컬래버가 실질적 결실을 본 첫 사례로 전국 확산의 마중물이 될 것”이라며 “앞으로도 정부·지자체 등 공공 부문과 민간 보험이 유기적으로 협력하는 지속 가능한 사회안전망 모델을 구축하는 데 핵심적인 가교 역할을 다하겠다”고 말했다.