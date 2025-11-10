조국, 당대표 후보 출마 공식 선언 “최우선 과제는, 국민의 신뢰 회복” “지방선거에서 한국정치 물줄기 바꿀 것”

[헤럴드경제=안대용 기자] 조국 전 조국혁신당 비상대책위원장이 10일 “과감한 혁신으로 국민의 신뢰를 회복하고 당의 위기를 돌파하겠다”며 당대표 후보 출마를 공식 선언했다.

조 전 위원장인 이날 오전 국회 소통관에서 당대표 후보 출마 기자회견을 열고 “거대 양당이 가지 않는 항로를 국민과 함께 헤쳐 나가겠다”며 이같이 밝혔다.

조 전 위원장은 출마선언문을 통해 “우리는 창당 때 국민이 부여한 시대적 과제를 완수했다. 이제 국민은, 우리에게 변화를 명령하고 있다”며 “조국혁신당의 ‘제1막’은 끝났다”고 했다.

이어 “새 비전과 새 가치로 혁신해서 ‘제2막’의 출발선에 서야 한다”며 “‘다른 조국’, ‘새로운 조국’으로 국민과 다시 시작하겠다. 과거가 아닌 미래로 평가받겠다”고 강조했다.

그러면서 “우리의 최우선 과제는, 국민의 신뢰 회복이다. 지금 조국혁신당은 창당 이후 가장 어려운 시기를 통과하고 있다”며 “ 국민의 질책을 겸허히 받아들여야 한다. 국민은 다시 마음을 주실 준비가 돼 있다”고 했다.

조 전 위원장은 먼저 “과감한 혁신으로 국민의 신뢰를 회복하고 당의 위기를 돌파하겠다”며 “설익고 무례한 흡수합당론에 흔들리지 않도록 강철처럼 단단한 정당을 만들겠다”고 밝혔다.

그러면서 “조국혁신당을 개혁에 강하고, 민생에 강하고, 선거에 강한 ‘이기는 강소정당’으로 만들겠다”며 “총선에서 국민이 주셨던 마음을 되찾겠다”고 했다.

또 조 전 위원장은 “혁신의 대항해 시대를 열겠다”며 “지금부터 조국혁신호에 평등, 기회, 사람의 가치를 싣고 거대 양당이 가지 않는 항로를 국민과 함께 헤쳐 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “거대 양당의 독점정치를 종식하고, 민주주의 다수 연합 시대를 여는 정치개혁의 항해”라며 “청년과 여성, 서민과 중산층을 불평등으로부터 지키는 민생개혁의 항해이고 ‘모두를 위한 성장’을 가능하게 하는 경제개혁의 항해이고 검찰개혁, 사법개혁 등의 사회개혁과 차별금지법 도입 등 인권개혁의 항해”라고 했다.

그러면서 “국민과 함께 이 모든 항해를 마치고, 주거와 돌봄에 대한 걱정이 없는 나라, ‘자유권’에 이어 ‘사회권’까지 보장되는 선진국, 그래서 모두의 출발선이 같고 행복이 권리로 보장되는 나라, 그 ‘제7공화국’의 항구에 반드시 도착할 수 있도록 끝까지 배를 지키고 지휘하는 선장이 되겠다”고 했다.

아울러 조 전 위원장은 “지방선거에서 한국 정치의 물줄기를 완전히 바꾸겠다”고 강조했다.

조 전 위원장은 “내년 6.3 지방선거에서 내란 세력, 극우 세력, 국민의힘을 심판해야 한다. 내란옹호 극우본당 국민의힘을, 정치적 파산정당으로 퇴출하겠다”며 “지방선거에서 국민의힘 소속 광역단체장 제로를 만들고, 기초단체장들을 반토막 내서 내란세력의 뿌리를 뽑겠다”고 했다.

이어 “양당 독점 지역에 ‘창조적 파괴’를 일으키겠다”며 “양당 독점이 깨져야 정치가 새로워지고, 지역이 살고, 국민의 삶이 바뀐다. 조국혁신당은 ‘정치적 메기’가 되어 양당의 나눠 먹기 정치시장에 혁신과 경쟁의 바람을 불어넣겠다”고 했다.

그러면서 “4.13 총선에서 국회 교두보를 마련했듯이 내년 6.3 지방선거에서 지방정치의 교두보를 만들겠다”고 했다.

조 전 위원장은 “조국혁신당이 도약해야 한국 정치가 바뀐다. 조국혁신당이 성공해야 지방선거도, 총선도, 대선도, 민주 진보 진영이 승리할 수 있다”며 “다시, 뜨겁게 함께해달라”고 호소했다.

조국혁신당은 오는 23일 전당대회를 열고 새 지도부를 선출할 예정이다.