저수조 내서 발견…경찰, 안전관리 소홀 여부 조사

[헤럴드경제(고성)]= 황상욱 기자] 경남 고성의 한 육상양식장에서 근로자 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

경남경찰청 등에 따르면 지난 9일 오후 8시 30분께 고성군의 한 육상양식장 대형 저수조(가로 4m, 세로 3m, 높이 2m) 안에서 현장소장인 50대 한국인과 스리랑카 국적의 20대, 30대 근로자 등 3명이 숨진 상태로 발견됐다.

당시 저수조에는 물이 거의 가득 차 있었던 것으로 알려졌다. 경찰은 오후 7시 38분쯤 50대 소장의 가족으로부터 “연락이 닿지 않는다”는 신고를 받고 현장에 출동해 숨진 이들을 발견했다.

발경 당시 외국인 근로자 중 한 명은 작업복을 입고 있었으나, 나머지 두 명은 평상복 차림이었다.

경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 정확한 사인을 확인하는 한편, 양식장 운영업체를 상대로 안전관리 규정 준수 여부와 업무상 과실 가능성 등을 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “사고 당시의 작업 상황과 안전장비 착용 여부 등을 종합적으로 살펴보고 있다”며 “부검 결과와 현장 감식을 토대로 사고 경위를 규명할 예정”이라고 밝혔다.