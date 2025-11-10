암모니아서 걸러낸 수소로 전력 제조 3년간 위탁생산 내년부터 시작

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성중공업은 미국 친환경 에너지 스타트업인 아모지와 암모니아 파워팩의 국내 제조∙생산에 대한 전략적 협력 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

암모니아 파워팩은 암모니아에서 걸러낸 수소로 전력 생산이 가능한 친환경 발전 시스템이다. 선박용 발전기는 물론 육상용 발전기에 적용할 수 있다.

삼성중공업은 올해 2월 아모지와 선박용 차세대 암모니아 기반 발전시스템 개발 계약을 맺은 후 태스크포스(TF) 활동을 통해 협의를 진행했다. 이번 협약으로 삼성중공업은 최소 3년간 아모지 제품에 대한 국내 독점 위탁생산 권한을 갖게 된다. 또 선박용 제품뿐만 아니라 아모지의 육상 발전용 크래킹 모듈 양산에 협력하기로 합의했다.

삼성중공업은 전담 태스크포스(TF)를 구성해 아모지 제품 테스트 방법과 기준, 프로토콜을 개발할 계획이다. 제조 장비 및 공정 관리, 원자재 공급망도 구축할 예정이다. 목표 달성을 위해 올해 말까지 삼성중공업 거제조선소 내 암모니아 실증 설비를 증설할 계획이다. 제품 위탁 생산은 내년부터 시작할 예정이다.

이호기 삼성중공업 친환경연구센터장(상무)은 “스타트업 기업의 스케일-업 과정에서 삼성중공업의 제조 역량을 발휘해 친환경 연료 생태계 조성에 기여하고자 한다”며 “아모지와 장기적 협력 방안을 지속적으로 모색해 나갈 것”이라고 말했다.

우성훈 아모지 대표이사는 “이번 협력을 통해 암모니아 기반 탈탄소 기술을 실제 산업 현장에 구현해 나가며, 육상과 해상을 아울러 탈탄소화에 함께 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.