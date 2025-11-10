체인소 맨, 어쩔수가없다 제치고 흥행 7위

‘559만’ 귀멸의 칼날, 좀비딸 넘어설지 관심

독립영화 ‘세계의 주인’은 10만 고지 눈앞

[소니 픽쳐스 제공]
[헤럴드경제=손미정 기자] 여름부터 시작된 일본 애니메이션 영화의 공세가 겨울의 문턱까지 이어지고 있다. ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 국내 개봉 일본 영화 1위라는 새 역사를 썼고, ‘극장판 체인소 맨: 레제편’은 300만 돌파를 눈앞에 두고 있다.

10일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 지난 주말(11월 7일~9일) 1만8434명의 관객을 동원하며 박스오피스 7위에 올랐다. 누적 관객 수는 560만명. 영화는 지난 2023년 ‘스즈메의 문단속’이 기록한 역대 일본 영화 1위 기록(558만9000명)을 넘은 데 이어, 지난 여름 ‘좀비딸’(563만명)이 세운 올해 국내 흥행작 1위 자리까지 노리고 있다.

지난 8월 22일 개봉한 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 개봉 이틀 만에 100만 관객을 넘기며 흥행 돌풍의 시작을 알렸다. 개봉 열흘째에는 300만 고지까지 넘으며 역대 일본 애니메이션 국내 흥행 순위 4위인 ‘하울의 움직이는 성’(2004)을 제치기도 했다.

[소니 픽쳐스 제공]
마찬가지로 장기 흥행을 이어가고 있는 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’은 지난 주말 누적 297만 관객을 돌파하며 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’를 넘고 올해 전체 박스오피스 7위에 올랐다. 지난 주말에만 11만명이 넘는 관객들이 다녀간 것을 고려하면, 6위인 봉준호 감독의 ‘미키17’(301만)까지도 제칠 가능성이 높다.

‘극장판 체인소 맨: 레제편’은 전 세계 누계 발행 부수 3000만부를 돌파한 후지모토 타츠키의 만화 ‘체인소 맨’의 인기 에피소드 ‘레제편’을 다뤘다. 전기톱 악마 ‘포치타’와의 계약으로 ‘체인소 맨’이 된 소년 ‘덴지’가 의문의 소녀 ‘레제’에게 사랑을 느끼고, 이후 레제의 진짜 정체가 드러나며 전개되는 이야기를 담았다.

[월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공]
한편 지난 주말 박스오피스 1위에는 ‘프레테더’ 시리즈의 신작 ‘프레데터: 죽음의 땅’이 올랐다. 주말 동원 관객 수 16만, 누적 관객 수는 22만1192명이다. 영화는 생명을 지닌 모든 것을 위협하는 죽음의 땅 ‘겐나’에서 최상위 포식자 칼리스크를 사냥하기 위한 프레데터 덱과 휴머노이드 티아의 생명을 건 공조와 사투를 그린 액션 어드벤처 영화다.

이 밖에도 박스오피스 상위권을 살펴보면 강하늘 주연의 코믹 영화 ‘퍼스트라이드’가 2위, 공포 영화 원작의 ‘8번 출구’가 4위, 장준환 감독의 ‘지구를 지켜라!’의 할리우드 리메이크인 ‘부고니아’가 5위에 올랐다.

[바른손이앤에이 제공]
‘우리들’, ‘우리집’의 윤가은 감독의 독립영화 ‘세계의 주인’은 지난 주말 1만2716명의 관객을 동원하며 누적 관객 9만명을 넘었다. 10만명 고지가 멀지 않다. 올해 개봉한 한국 독립예술영화 중 9만 관객을 넘은 작품은 ‘세계의 주인’을 포함해 총 6편으로, 그중 극영화는 ‘홈캠’, ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아’ 두 편뿐이다.


balme@heraldcorp.com