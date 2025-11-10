총 1892억원 규모…지상 최고 35층, 총 543세대 ‘트리플역세권’ DMC역 초근접, 풍부한 인프라 장점

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 지난 8일 서울 마포구 중동 78번지 모아타운의 시공사로 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 서울 마포구 중동 78번지 일대에 지하 4층에서 지상 최고 35층, 총 543세대 및 부대복리시설을 건설하는 프로젝트다. 총 공사금액은 1982억원(부가가치세 별도)이다.

중동 78번지 일대는 2022년 10월 서울시 모아타운 대상지로 선정된 후, 지난 4월 모아타운 관리계획 승인을 받았다. 사업·건축 요건 완화, 용적률 인센티브 부여, 행정절차 간소화 등 서울시의 적극적인 정책지원에 힘입어 빠른 속도로 사업을 추진 중이다. 재개발이 어려운 저층주거지는 모아타운 사업을 통해 각종 사업여건 개선을 꾀하고 있다.

대우건설은 마포 중동 78번지 일원에 ‘마포 푸르지오 센트럴 로열(MAPO PRUGIO CENTRAL ROYAL)’이라는 단지명을 제안했다. 단지명은 모든 인프라를 갖춘 주거 중심지를 뜻하는 ‘센트럴’과 고귀하고 품격 있는 라이프스타일을 담은 ‘로열’을 조합했다. 단지를 마포 중심 입지에 걸맞은 새로운 랜드마크로 만들겠다는 의지를 담았다.

마포 푸르지오 센트럴 로열은 경의중앙선, 공항철도, 서울지하철 6호선이 교차하는 디지털미디어시티역 초역세권 입지를 자랑한다. 강변북로, 올림픽대로, 내부순환로 등을 통해 도심 및 외곽으로의 이동이 편리하며 월드컵경기장, 홈플러스 등 인근에 풍부한 생활 인프라를 갖추고 있다. 매봉산, 불광천, 홍제천, 하늘공원 등 다양한 녹지공간도 인접해 있어 자연과 도심이 조화를 이루는 쾌적한 주거환경을 제공한다.

단지는 전체동 100% 필로티 구조를 적용해 저층 세대 조망권과 프라이버시를 확보했다. 피트니스 클럽, 골프클럽, 스크린골프, 다함께 돌봄센터 등 입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설도 조성할 계획이다.

대우건설 관계자는 “마포 푸르지오 센트럴 로열은 디지털미디어시티 핵심 입지와 품격 있는 설계가 결합된 마포의 새로운 프리미엄 주거 랜드마크가 될 것”이라며 “대우건설만의 차별화된 기술력과 브랜드 가치를 바탕으로 지역의 주거 수준을 한층 더 끌어올리겠다”고 밝혔다.