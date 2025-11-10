간암 종양 미세환경 맞춤형 치료 기반 제시

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 간암 환자마다 면역세포 탈진 정도가 크게 다르고, 탈진이 심할수록 특정 유전자 변이와 B형간염 바이러스 통합 현상이 많이 일어나는 것으로 확인됐다.

가톨릭대학교 서울성모병원 소화기내과 장정원 · 가톨릭의대 병리학교실 조미라 교수팀(공동 제1저자 인천성모병원 소화기내과 이순규 · 성균관의대 임진영 교수)은 이 같은 사실을 규명, 같은 간암이라도 환자별로 다른 면역 환경을 고려한 맞춤형 치료 전략이 필요하다는 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 서울성모병원에서 간암 수술을 받은 8명의 환자를 대상으로 단일세포 RNA 서열분석, 전장 엑솜 서열분석, 전장 전사체 서열분석 등 다중오믹스 분석을 수행했다. 이를 통해 해당 환자들을 면역 고탈진군(2명)과 저탈진군(6명)으로 분류했으며, 그 결과 면역세포가 지친 정도에 따라 동일하게 간암으로 진단받은 환자라도 암의 생물학적 특성에 뚜렷한 차이가 있다는 사실을 확인했다.

면역세포 탈진 여부에 따라서 크게 세 가지의 핵심적인 특징이 확인됐다. 우선, 면역세포의 비정상적 증식이 두드러졌다. 특정 면역세포가 과도하게 증식하면서 여러 형태로 분화하는 모습을 보였다.

유전자 변이 패턴도 달랐다. 고탈진군은 암 억제 유전자인 TP53의 변이율이 높고 암세포가 빠르게 증식하는 증식 아형 특징을 보였다. 저탈진군은 주로 세포가 끊임없이 분열할 수 있게 돼 암 발생에 기여하는 TERT 유전자 변이를 나타냈다. 고탈진군과 저탈진군은 전혀 다른 유전자 변이를 통해 암이 발생하는 것으로 확인됐다.

B형간염 바이러스의 침투 정도도 현저히 달랐다. 고탈진군에서는 간 내 바이러스 저장소인 공유결합 고리형 DNA와 프리게놈 RNA 수치가 높았으며, B형간염 바이러스의 표면 단백질을 만드는 S 유전자가 인간 유전자와 융합된 비정상적인 RNA인 S-융합 전사체가 많이 발견됐다. 면역세포 탈진이 심할수록 바이러스 통합이 많고, 발암 가능성을 높이는 악순환 구조가 형성된다는 모델을 설득력 있게 입증한 결과다.

이순규 교수는 “같은 간암이라도 환자마다 종양 면역 미세환경이 다르며, T 세포의 탈진 정도에 따라 유전자 변이 패턴과 바이러스 통합 정도가 다르다는 것을 규명했다”고 전했다. 장정원 교수도 “T세포 탈진은 면역항암 치료 효과를 저하시키는 주요 원인이므로, 환자별 면역 탈진 상태를 정확히 평가해 맞춤형 치료 전략을 수립하는 데 이번 연구가 중요한 기반이 될 것”이라고 설명했다.