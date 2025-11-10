[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 현아가 마카오 워터밤 공연 중 의식을 잃고 쓰러졌다.

9일 현아는 자신의 인스타그램에 “정말 정말 미안하다. 좋은 모습 보여주고 싶었는데 프로답지 못했던 것만 같다”며 “사실은 나도 아무 기억이 안 난다. 계속 생각하다가 꼭 얘기해 주고 싶었다”고 말했다.

그러면서 “많은 마카오 팬들도 와줬고, 다들 돈 주고 보러 온 무대였을 텐데 미안하고 또 정말이지 미안하다”며 “앞으로 더 더 체력도 키워보고 꾸준히 열심히 하겠다. 노력해 보겠다”고 덧붙였다.

앞서 현아는 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 ‘워터밤 2025 마카오’에서 히트곡 ‘버블 팝’을 부르던 중 실신했다.

당시 관객들이 찍은 영상에는 현아가 춤을 추다가 갑자기 의식을 잃으며 무대 위로 쓰러졌고 놀란 댄서들이 달려가 그를 부축하는 모습이 담겼다. 곧이어 경호원이 달려와 현아를 안고 무대를 내려갔다.

현아는 “지금껏 모자란 나를 추앙해주며 아껴주고 사랑해줘서 고맙다고 말해주고 싶다”며 “그리고 나 정말 괜찮다. 내 걱정은 하지 마”라며 놀란 팬들을 안심시켰다. 그러면서 “모두에게 좋은 밤이기를. 잘 자요”라고 덧붙였다.

이후 인스타그램에는 현아를 걱정하는 팬들의 메시지가 줄을 이었다. 팬들은 “건강이 제일 중요하다” “힘내고 무리하지마” “다이어트 안 해도 괜찮다” 등의 댓글을 남겼다.

한편 현아는 가수 용준형과 결혼 이후 급격히 증가한 체중 때문에 임신설에 휘말리자 다이어트를 시작했다. 현아는 다이어트를 시작한지 약 한달만에 10kg을 감량해 40kg대에 접어들었다고 밝힌 바 있다.