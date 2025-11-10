8일, 용인∙대전 소재 초등학교에서 160여 명 참여, 2022년부터 가족 참여형 봉사활동으로 조현범 회장 ESG 철학 실천 일환

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 ‘가족과 함께하는 벽화 그리기’ 봉사활동을 진행했다고 10일 밝혔다.

이번 봉사활동은 지난 8일 용인 수지구 한빛초등학교와 대전 대덕구 새여울초등학교에서 동시 진행됐으며, 그룹 임직원과 가족 160여 명이 참여했다.

‘벽화 그리기’는 학교 내외 공간에 그림을 그려 지역사회와 상생하고 환경을 아름답게 가꾸기 위해 2022년부터 그룹이 가족 참여형으로 운영 중인 봉사활동이다.

매년 상·하반기 활동을 진행했으며, 현재까지 수도권과 대전 등 지역 소재 학교 및 사회복지기관에 벽화를 선물해 주민 및 학생의 정서적 안정에 기여해왔다.

벽화 시안은 국내 NGO와 예술 전문가의 협업을 통해 기획됐다. 용인 한빛초등학교에는 생텍쥐페리 소설 ‘어린 왕자’를 모티프로, 소행성∙여우∙장미 등 상징적인 요소를 따뜻한 색감의 일러스트로 표현했다. 대전 새여울초등학교에는 ‘자연과 어울리는 어린이의 일상’을 주제로 숲과 하늘, 새와 나비 등 밝고 생동감 있는 풍경을 그려 학교 공간에 활력을 더했다.

이번 봉사활동에 참여한 한 직원은 “자녀와 함께 벽화를 그리며 지역사회에 밝고 따뜻한 환경을 선물할 수 있어 뜻깊고, 학교가 한층 밝아진 모습을 보니 뿌듯하다”고 말했다.

그룹 관계자는 “임직원과 가족이 함께 땀 흘려 완성한 벽화가 어린이들의 창의력과 꿈을 키우는 씨앗이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 통해 ESG 경영을 실천하겠다”고 말했다.

한편, 한국앤컴퍼니그룹은 조현범 회장의 ESG 경영 철학 아래 통합 ESG 브랜드 ‘드라이빙 포워드 투게더(DRIVING FORWARD, TOGETHER)’를 바탕으로 교통 약자 대상 차량 지원, 전동이동보조기기 배터리 나눔, 이웃사랑 성금 기부, 재난 구호 성금 지원 등 지역사회의 발전과 상생을 위한 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

임직원의 자발적 참여를 기반으로 한 봉사활동도 꾸준히 전개하고 있다. 벽화 그리기, 스포츠 재능기부, 해양 환경 정화 활동 등 지난해 약 3,000명의 임직원이 330여 회 봉사에 참여해 총 1만 2천 시간의 봉사 시간을 기록했다. 그룹은 앞으로도 지역사회와 상생하는 ESG 활동을 확대하며 기업의 사회적 책임을 다할 예정이다.