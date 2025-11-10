주차 효율 30% 향상 및 공간 활용 극대화 로봇주차 상용화 등 스마트 주거 생태계 확산

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 로봇 기술을 접목한 새로운 형태의 스마트 주차 솔루션을 통해 도심 주차난 해소를 추진하고, 공간 활용 효율화에 나선다고 10일 밝혔다.

현대건설은 지난 7일 현대위아 의왕연구소에서 현대위아와 ‘로봇주차 솔루션 공동 개발 및 사업 확장을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 협약식에는 김재영 현대건설 기술연구원장, 백익진 현대위아 모빌리티솔루션사업부 상무를 비롯해 양사 주요 관계자들이 참석했다. 이번 협약은 도심 고밀화로 인한 주차난과 지하공간 활용의 비효율 문제를 해결하기 위한 기술적 대안으로 추진됐다.

현대건설이 선보이는 로봇주차 솔루션은 운전자의 개입 없이 차량을 스스로 이송·주차하는 완전 무인 발렛 시스템이다. 이용자가 지정된 픽업존에 차량을 세워두면 로봇이 차량 하부로 진입해 바퀴를 들어 올리고, 최적의 주차공간으로 자동 이동·정렬 주차한다.

특히 앱을 통해 운용되는 이 시스템은 센서 기반의 정밀 제어 기술이 적용돼 좁은 공간에서도 안전하고 효율적인 주차가 가능하다. 별도의 대규모 구조물 설치 없이 기존 자주식 주차장에도 손쉽게 적용할 수 있어 주차 효율을 약 30% 향상할 것으로 기대된다.

현대건설은 최근 국토교통부가 발표한 ‘공동주택 오토발렛 주차장치’ 설치 허용 개정안을 바탕으로, 내년부터는 신규 재건축·재개발 사업뿐 아니라 아파트 리뉴얼 신사업 ‘더 뉴 하우스(THE NEW HOUSE)까지 적용 범위를 확대할 전망이다.

현대건설 관계자는 “로봇주차는 심화되는 도심 주차난의 새로운 해법이자, 제도적으로도 도입이 본격화되고 있는 공간 솔루션”이라며 “현대건설은 고객의 주차 편의성을 높이고, 로봇기술을 기반으로 한 스마트 주거·빌딩 환경을 구현해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 현대건설은 압구정2구역 재건축 사업지에 건설업계 최초의 ‘로봇 친화형 단지’를 조성해 사람과 로봇이 공존하는 미래 도시 청사진을 제시한 바 있다. 단지 전역에 무인 셔틀, 퍼스널 모빌리티, 무인 소방, 전기차 충전 및 발렛주차 로봇 등 피지컬 인공지능(AI) 플랫폼이 적용된 로봇이 자율적으로 움직이며 입주민의 생활 파트너가 되는 구조로, 현대자동차그룹사 역량을 총결집해 ‘로봇 기반 스마트시티 모델’로 발전시키겠다는 구상이다.