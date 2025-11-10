비산먼지 저감·플라즈마 탁수처리·지역 상생 등 모범사례로 주목

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한화 건설부문이 탄소중립과 친환경 경영 실천의 성과를 인정받아 정부 표창을 수상했다. 한화건설은 지난 7일 산업통상부와 기후에너지환경부가 공동 주최하고 한국환경공단, 한국생산기술연구원, 매일경제신문이 후원하는 ‘2025 탄소중립 녹색경영 정부포상’에서 서울아레나 복합문화시설 현장으로 산업통상부장관 표창을 받았다고 10일 밝혔다.

‘탄소중립 녹색경영 정부포상’은 2006년부터 시행된 국내 대표 환경·경영 분야 정부 포상으로, 탄소중립 실천 확산과 친환경 산업 육성에 기여한 기업·단체·유공자에게 수여된다. 올해 단체 부문은 ▷녹색경영 ▷기후변화대응 ▷지속가능발전 ▷친환경건설 등 4개 분야에서 시상이 이뤄졌으며, 한화건설은 서울아레나 현장의 친환경 시공과 환경관리 성과를 높이 평가받았다.

한화건설은 서울시가 2021년 도입한 ‘서울형 친환경공사장 제도’를 선도적으로 적용하며, 비산먼지 억제 및 노후 건설기계 사용 제한 등 친환경 시공 방안을 적극 이행해왔다. 특히 현장 인근에 위치한 서울시 제1호 철새보호구역인 중랑천 하류를 보호하기 위해 플라즈마 기술을 접목한 탁수처리시설을 도입했다. 이 시설은 기존 침사지보다 공간 효율성과 이동성이 뛰어나고, 침전 효율과 처리 속도 면에서도 우수하다는 평가를 받는다.

또 공사장 주변 5곳에 미세먼지·이산화질소·소음 등을 실시간으로 공개하는 모니터링 장비를 설치하고, 주민 간담회를 월 1회 정례화해 지역사회의 의견을 반영하고 있다. 투명한 정보 공개와 열린 소통을 통해 지역 상생을 실천하는 점도 높은 평가를 받았다.

이외에도 멸종위기종 삵의 로드킬 방지를 위한 유도 울타리 및 이동 통로 설치, 서식지 조성, 동절기 먹이대 운영 등 생태보전 활동을 꾸준히 이어가며 생물다양성 보호에 기여하고 있다.

한상범 한화건설 서울아레나 복합문화시설 현장 소장은 “법적 기준을 넘어 한층 엄격한 내부 기준을 마련해 친환경 경영의 수준을 높이고 있다”며 “앞으로도 전사적인 탄소중립 전략을 기반으로 친환경 기술 개발, 온실가스 감축, 자원순환 체계 강화에 지속적으로 힘쓸 것”이라고 말했다.