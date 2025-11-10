세계 2위 인스턴트라면 시장…대형마트·전자상거래 동시 입점

[헤럴드경제=정석준 기자] 오뚜기가 할랄 인증을 획득한 ‘진라면’을 앞세워 인도네시아 판매에 나선다.

인도네시아는 세계 2위 인스턴트라면 시장이다. 오뚜기는 지난 2024년 12월 인도네시아 울라마위원회(MUI)로부터 할랄 인증을 획득했다. 올해 8월 초 수입허가(ML)를 완료, 11월부터 대형마트와 슈퍼마켓을 중심으로 판매를 시작한다.

앞서 오뚜기는 방탄소년단 진을 모델로 한 ‘진라면’의 글로벌 신규 패키지를 공개했다. 온·오프라인 통합 마케팅도 강화하고 있다. 현지 랜치 마켓(Ranch Market), 파머스 마켓(Farmers Market) 등에서 시식행사를 진행 중이다. 쇼피(Shopee), 틱톡숍(TikTok Shop) 등 전자상거래 플랫폼에도 입점한다. 100명 이상의 유명 인플루언서와 협업도 계획하고 있다.

오뚜기 관계자는 “인도네시아는 글로벌 사업에 있어 전략적으로 아주 중요한 시장”이라며 “할랄 인증 진라면과 치즈라면을 통해 현지 소비자들과 소통할 것”이라고 말했다.