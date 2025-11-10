30일간 12개 기관·1300여 명 참여… 사망사고 이력 현장 특별관리

[헤럴드경제=윤성현 기자] 국토교통부가 겨울철 건설현장 안전사고 예방을 위해 대규모 점검에 나선다. 국토부는 오는 11일부터 12월 22일까지 30일간(주말·공휴일 제외) 전국 약 1900개 건설현장을 대상으로 ‘동절기 대비 안전점검’을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 점검에는 국토교통부를 비롯해 5개 지방국토관리청, 한국도로공사, 한국토지주택공사(LH), 국가철도공단, 인천국제공항공사, 한국공항공사, 국토안전관리원 등 12개 기관 총 1300여 명이 참여한다.

점검은 겨울철 특성에 맞춰 ▷강설 대비 콘크리트 시공관리의 적정성 ▷한중 콘크리트의 기온보정 여부 ▷폭설·강풍 대응 안전시설물 관리상태 ▷지반 동결로 변형이 우려되는 흙막이 가시설 및 계측기 관리상태 등에 초점을 맞춘다. 외부 전문가도 참여해 전문성과 실효성을 높이고, 고용노동부와의 합동점검도 추진된다.

특히 올해 3분기 사망사고가 발생한 건설사가 시공 중인 현장과 굴착공사가 진행 중인 현장은 특별점검 대상에 포함된다. 산하기관이 자체 점검 중인 현장에 대해서도 무작위 확인점검을 병행한다.

국토부는 점검 결과 부실시공, 안전·품질관리 소홀 등 위반행위가 적발되면 벌점 부과나 과태료 처분 등 관련 법령에 따라 예외 없이 엄정히 조치할 계획이다.

김태병 국토교통부 기술안전정책관은 “관행적으로 간과되는 작은 부실이 중대사고로 이어질 수 있다”며 “이번 점검이 겨울철 건설현장의 안전사고 예방에 실질적인 도움이 되도록 총력을 다하겠다”고 말했다.